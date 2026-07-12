Hase sorgt bei Radmarathon für Unfall - Zwei Verletzte

Ein 30-Jähriger wollte dem Tier ausweichen und stürzte. Ein nachkommender 32-jähriger Radsportler überfuhr ihn.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein Hase auf der Fahrbahn hat bei einem 24-Stunden-Radmarathon in Pollham (Bezirk Grieskrichen) in der Nacht auf Sonntag für zwei Verletzte gesorgt. Ein 30-jähriger Teilnehmer wollte dem Tier auf der Fahrbahn ausweichen und kam zu Sturz. Ein nachkommender 32-jähriger Sportler konnte in weiterer Folge ebenfalls nicht mehr ausweichen.

Er überfuhr den am Boden liegenden Mann und wurde auch zu Boden geschleudert. Beide Rennradfahrer kamen zur Behandlung ins Spital, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Sonntag.