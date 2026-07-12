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Vorfall in OÖ

Hase sorgt bei Radmarathon für Unfall - Zwei Verletzte

Radrennfahrer fahren im Pulk bei der Dauphiné Libere durch Saint-Gervais-les-Bains.
© Getty Images
Ein 30-Jähriger wollte dem Tier ausweichen und stürzte. Ein nachkommender 32-jähriger Radsportler überfuhr ihn.
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Ein Hase auf der Fahrbahn hat bei einem 24-Stunden-Radmarathon in Pollham (Bezirk Grieskrichen) in der Nacht auf Sonntag für zwei Verletzte gesorgt. Ein 30-jähriger Teilnehmer wollte dem Tier auf der Fahrbahn ausweichen und kam zu Sturz. Ein nachkommender 32-jähriger Sportler konnte in weiterer Folge ebenfalls nicht mehr ausweichen.

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Er überfuhr den am Boden liegenden Mann und wurde auch zu Boden geschleudert. Beide Rennradfahrer kamen zur Behandlung ins Spital, berichtete die Polizei in einer Aussendung am Sonntag.

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