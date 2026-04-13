Falstaff präsentiert die besten Hotels Österreichs 2026: Promis gratulieren

Herausgeber Wolfgang Rosam versammelte die Crème de la Crème der heimischen Hotellerie sowie zahlreiche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens

Wenn Wolfgang Rosam in die prunkvollen Räumlichkeiten des Park Hyatt Vienna lädt, lässt die Prominenz nicht lange auf sich warten. In gewohnt glanzvollem Rahmen wurde heuer der neue Falstaff Hotel Guide der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Who-is-Who der heimischen Beherbergungsszene traf dabei auf namhafte Gäste aus Society und Wirtschaft.

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Ranking

Das diesjährige Ranking unterstreicht das außergewöhnlich hohe Niveau der österreichischen Hotellerie. Gleich sechs Häuser konnten sich über die absolute Höchstwertung von 100 Falstaff-Punkten freuen und führen damit die Riege der Spitzenbetriebe an. Neben dem Gastgeber-Hotel Park Hyatt Vienna erreichten auch das Hotel Schloss Seefels in Pörtschach, das Naturhotel Forsthofgut in Leogang, das Interalpen-Hotel Tyrol in Telfs-Buchen sowie das DAS EDELWEISS Salzburg Mountain Resort in Großarl und der Almhof Schneider in Lech am Arlberg diese prestigeträchtige Marke.

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Exzellenz

Dicht gefolgt wird die Spitze von weiteren exzellenten Adressen, die mit 99 Punkten nur hauchdünn hinter den Erstplatzierten liegen. Zu dieser Elite zählen das Wiener Haus The Amauris, das Trofana Royal Resort in Ischgl, Das Central in Sölden sowie das Burg VITAL RESORT in Lech am Arlberg.

Sonderauszeichnungen

Neben dem rein punktbasierten Klassement vergab die Fachjury auch heuer wieder hochkarätige Sonderauszeichnungen. Ein besonders emotionaler Moment war die Ehrung von Signe Reisch (Rasmushof, Kitzbühel), die für ihr Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Zum „Hotelier des Jahres“ wurde Roland Hamberger vom Rosewood Vienna gekürt. Die Bundeshauptstadt erwies sich generell als großer Gewinner des Abends: So ging der Award für die „Neueröffnung des Jahres“ an das Mandarin Oriental, während das Hotel Motto für das beste Design prämiert wurde. Den krönenden Abschluss bildete die Auszeichnung des Hotel Imperial zur „Hotelikone des Jahres 2026“.

Die Top Ten in der Übersicht (Hotel, Ort, Punkte):

Park Hyatt Vienna 1010 Wien 100Hotel Schloss Seefels 9212 Pörtschach 100Naturhotel Forsthofgut 5771 Leogang 100Interalpen-Hotel Tyrol 6410 Telfs-Buchen 100DAS EDELWEISS Mountain Resort 5611 Großarl 100Hotel Almhof Schneider 6764 Lech am Arlberg 100The Amauris Vienna 1010 Wien 99Trofana Royal Resort 6561 Ischgl 99Das Central 6450 Sölden 99Burg VITAL RESORT 6764 Lech am Arlberg 99