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„Sehr verliebt“ - Conchitas Liebes-Outing im ESC-Podcast mit JJ
© zeidler

Outing

„Sehr verliebt“ - Conchitas Liebes-Outing im ESC-Podcast mit JJ

13.04.26, 14:14 | Aktualisiert: 13.04.26, 15:22
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In einer überraschenden Podcast-Beichte lüftet ESC-Ikone Tom Neuwirth den Schleier um sein Privatleben und verkündet mit sichtlichem Stolz sein neues, bereits monatelanges Liebesglück. 

In der jüngsten Ausgabe des Podcasts „Bussi Bla Bla geriet das gewohnte Geplänkel zwischen  Song-Contest-Ikone  Tom Neuwirt, besser bekannt als Conchita Wurst, und seinem Kollegen JJ (Johannes Pietsch) zu einer Sternstunde der privaten Offenbarungen.

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Plauderei  

Was als charmante Plauderei über die Tücken erster Verabredungen begann, mündete in ein überraschendes Liebes-Geständnis, das die Fan-Gemeinde aufhorchen lässt.

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Während JJ gewohnt offen über seine langjährige Partnerschaft referierte, blickte er auf den Ursprung seines Glücks: „Beim ersten Date waren wir was trinken und waren dann zehn Stunden unterwegs“ Es war diese Steilvorlage an Nostalgie, die Tom Neuwirth schließlich dazu bewog, die Diskretion der letzten Monate abzulegen.

„Sehr verliebt“ - Conchitas Liebes-Outing im ESC-Podcast mit JJ
© Erli Grünzweil, FM4

„Sehr verliebt“: Die neue Leichtigkeit des Seins

Mit einem herzhaften Lachen, das keinerlei Raum für Fehlinterpretationen ließ, lüftete Neuwirth das Geheimnis um seinen Beziehungsstatus: „Ich möchte gerne verkünden: Ich bin sehr verliebt.“ Eine Nachricht, die deshalb so unvermittelt kam, weil der „Rise Like A Phoenix“-Interpret sein Privatleben zuletzt mit bemerkenswerter Konsequenz unter Verschluss hielt. Wie sich nun herausstellte, genießt der Künstler sein neues Glück bereits seit über einem halben Jahr im Stillen.

„Sehr verliebt“ - Conchitas Liebes-Outing im ESC-Podcast mit JJ
© Getty Images

Kulinarik und Herzensangelegenheiten

Der Weg zu seinem Herzen führte – ganz klassisch – durch den Magen. Über das erste Stelldichein verriet Neuwirth, dass sein Partner für ihn den Kochlöffel schwang: „und seither bekomme ich das beste Essen der Welt. Nicht nur das - er ist auch fantastisch“, schwärmt er.

Obwohl die Identität des Mannes an seiner Seite vorerst noch ein wohlgehütetes Geheimnis bleibt, ist die Tragweite dieser neuen Verbindung für den ESC-Sieger von 2014 unüberhörbar: „Es ist schön, in einer funktionierenden Beziehung zu sein. Das kannte ich so nicht.“

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