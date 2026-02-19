Jetzt fix: Conchita und JJ machen gemeinsame Sache

Conchita Wurst wollte dem ESC eigentlich den Rücken kehren – doch nun folgt die Überraschung: Gemeinsam mit ESC-Gewinner JJ startet sie auf Radio FM4 den Podcast "Bussi Bla Bla", in dem es auch wieder um den Song Contest geht.

Eigentlich wollte sich Conchita Wurst heuer vom großen ESC-Zirkus verabschieden. In einem Statement erklärte die Drag-Künstlerin, dass sie beim Song Contest in Wien nicht involviert sein werde und den Wettbewerb für sich abschließen wolle. Ganz vorbei ist es dann aber doch nicht. Gemeinsam mit ESC-Gewinner JJ startet Conchita nun überraschend ein neues Kapitel: den Podcast "Bussi Bla Bla" auf Radio FM4. Auf Instagram posieren die beiden bereits Seite an Seite und kündigen an: "Zwei ESC-Sieger. Ein Studio. Null Filter."

© ORF/Roman Zach-Kiesling

Blick hinter die Kulissen

Der Radiosender beschreibt die Zusammenarbeit vorfreudig: Mit "Bussi Bla Bla" bringen Conchita Wurst und JJ ihren eigenen Blick auf Pop, Queerness, Fame und das Leben nach dem Eurovision Song Contest ins Podcast-Game. Jeden Sonntag dürfen sich Fans auf eine neue Folge freuen. Versprochen wird alles zwischen Glamour und Realität, Bühne und Backstage – inklusive Fragen wie: "Wie war das eigentlich wirklich?"