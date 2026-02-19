"Jedermann"-Star Philipp Hochmair steht "unter Strom"

Philipp Hochmair, der diesen Sommer als "Jedermann" in Salzburg auftritt, setzt auch abseits der Bühne ein Zeichen: Der Schauspieler fährt künftig elektrisch mit dem Kia EV6. Die Übergabe erfolgte am 9. Februar bei Auto Stahl in Wien.

Wenn Philipp Hochmair diesen Sommer als „Jedermann“ auf dem Domplatz in Salzburg steht, verkörpert er Verantwortung, Wandel und Haltung. Diese Themen spiegeln sich nun auch in seiner Mobilität wider: Der vielfach ausgezeichnete Schauspieler fährt ab sofort elektrisch mit Kia. Hochmair entschied sich bewusst für ein einzelnes Fahrzeug, den Kia EV6. Die Zusammenarbeit ist dabei weniger klassische Kooperation als Ausdruck einer persönlichen Überzeugung: Mobilität neu zu denken – leise, innovativ und zukunftsorientiert.

Philipp Hochmair © Jonas Thiller

"In Bewegung bleiben, neue Wege gehen und Menschen inspirieren – genau das treibt mich an. Mit Kia habe ich dafür einen starken und innovativen Partner gefunden", so Hochmair. Die Fahrzeugübergabe fand dieser Tage im Schauraum von Auto Stahl in Wien-Donaustadt statt.

Philipp Hochmair © Jonas Thiller

Isabella Keusch betont: "Für uns ist die Partnerschaft mit Philipp Hochmair in Kooperation mit Kia Österreich ein starkes Zeichen dafür, wie moderne Mobilität und kulturelle Inspiration zusammenwirken können." Gernot Keusch ergänzt: "Philipp Hochmair ist nicht nur ein herausragender Künstler, sondern auch ein authentischer Botschafter, der die Vielseitigkeit und den Charakter der Kia EV-Fahrzeuge perfekt widerspiegelt."