"Voller Erfolg!" Startschuss für Vienna Knights mit Intensiv-Camp

Am Samstag, den 14. Februar, fand das erste Bundesliga-Camp der Speedfit Vienna Knights statt. Mehr als 60 Spieler arbeiteten gemeinsam mit einem 12-köpfigen Trainerteam in zwei intensiven Trainingseinheiten an den Grundlagen für die kommende Saison.

Neben der sportlichen Weiterentwicklung konnte wertvolles Videomaterial gesammelt werden, das in den nächsten zwei Wochen detailliert analysiert wird.

Diese Phase dient der gezielten Vorbereitung, bevor in Camp 2 und Camp 3 der Feinschliff für die Saison erfolgt.

Cheftraier sehr zufrieden

Cheftrainer Ivan Zivko zeigte sich nach dem Wochenende sehr zufrieden: „Unser erstes AFL-Kampfmannschafts-Camp in der Debütsaison der Bundesliga war für uns als gesamtes Trainerteam ein voller Erfolg. Wir haben an diesem Wochenende nicht nur intensiv gearbeitet, sondern vor allem als Einheit zusammengefunden. Es wurden gezielt Anpassungen in der Defense vorgenommen, in der Offense an Details und Abstimmung gefeilt und ein klarer Fokus auf unsere Special Teams gelegt. Besonders zufrieden bin ich mit der Arbeitseinstellung und der Energie, die jeder Einzelne eingebracht hat. Der tolle Ausklang des Camps und das durchweg positive Feedback aller Beteiligten zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

© Hannes Jirgal

Auch Sportdirektor und Offensive Lineman Michael Hinterwirth-Haider zeigt sich mehr als zufrieden: „Es macht mich einfach stolz zu sehen, wie sich das Team rund um den avisierten Kernkader formiert. Junge, hungrige Spieler, altgediente Veteranen und neu dazugekommene Top-Spieler wie unter anderem Chad Jeffries, Florian Grünsteidl, Alexander Watholowitsch, Julian Perfler und Michael Schachermayer ergeben eine perfekte Mischung. Die nächsten Wochen werden noch hart und es gilt, jede Trainingseinheit zu nutzen, um am 28.3. auswärts bei den Tirol Raiders aufzeigen zu können.“

Sponsoren und Partner dabei

Am Nachmittag durfte Präsident Markus Gruber zudem einen Großteil der Sponsoren und Kooperationspartner am Trainingsgelände begrüßen. Im Rahmen eines gemeinsamen Austauschs und Netzwerkens war auch Bundesrätin Verena Schwaiger vor Ort und verschaffte sich einen Eindruck von der Arbeit und den Strukturen rund um das Team.

Mit hoher Motivation und klarer Zielsetzung gehen die Speedfit Vienna Knights nun in die nächste Vorbereitungsphase und blicken zuversichtlich auf die kommenden Camps.