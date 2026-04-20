oe24.at Business © apa Deal Neuer Hervis-Eigentümer verkauft Auslandsgeschäft an Investor Von Online Redaktion 20.04.26, 15:14 Teilen Mehr in Kürze... Mehr in Kürze... Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden. Die Top-Stories vom oe24 E-Paper "Dancer Against Cancer": Dompfarrer Faber mit seiner Freundin nach Zölibats-Ärger bei Charity-Ball "Keine Almosen": Magyar fordert Milliarden von der EU Das ändert sich jetzt bei der Stromrechnung Fließend Englisch? Babler wehrt sich gegen Deepfake-Vorwurf Geht Meghan zu weit mit Vermarktung? Palast schlägt Alarm Dramatischer Funkspruch: "Sie feuern jetzt!" Hitlergruß in Fotobox: Junger Kärtner (23) im Visier Vergiftete Babynahrung: Darauf müssen Sie nun achten Heftiges Tauziehen zwischen ÖVP und SPÖ beim Budget Fall erinnert an deutsche Mon Cheri-Erpresser