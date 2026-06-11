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»Das Jahrhundertkonzert - Die 3 Tenöre in Los Angeles«

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Erlebnis Bühne: Populäre Lieder, Arien und Ouvertüren
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ORF 3
20.15 UHR

Oper. Anlässlich der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft hat Erlebnis Bühne ein besonderes Programm vorbereitet und einen Schatz aus dem Archiv gehoben:
Am Abend vor dem Finale der Fußball-WM 1994 fand im Dodger-Stadion von Los Angeles eine Weltmeisterschaft der anderen Art statt.
Die drei berühmtesten und populärsten Tenöre des 20. Jahrhunderts gaben ein gemeinsames Konzert! José Carreras, Plácido Domingo und Luciano Pavarotti wurden vom Los Angeles Philharmonic Orchestra begleitet, unter der musikalischen Leitung von Star-Maestro Zubin Mehta. Populäre Lieder, Arien und Ouvertüren standen in dieser einzigartigen Kulisse auf dem Programm.

José Carreras, Plácido Domingo und Luciano Pavarotti. © ORF

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