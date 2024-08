Kein Zugverkehr: Feuerwehr am Bahnhof im Einsatz

In Bad Vöslau, in Niederösterreich kam es zu einem Feuerwehreinsatz am Bahnhof. Die Züge fahren nicht mehr.

Die Feuerwehr ist vor Ort im Einsatz. © Viyana Manset Haber × © Viyana Manset Haber × © Viyana Manset Haber × © Viyana Manset Haber × Der Bahnverkehr steht still. +++STRECKENINFO+++

Derzeit ist zwischen Bad Vöslau und Pfaffstätten kein Zugverkehr möglich. Grund dafür ist ein Feuerwehreinsatz. Updates folgen hier! #ÖBBStreckeninfo — ÖBB (@unsereOEBB) August 8, 2024 Die ÖBB sagt: "Derzeit ist zwischen Bad Vöslau und Pfaffstätten kein Zugverkehr möglich. Grund dafür ist ein Feuerwehreinsatz." Mehr lesen Sie hier in Kürze...