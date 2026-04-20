Microsoft stellt beliebte Outlook-App ein

Schon Ende Mai wird die App komplett eingestellt.

Für viele Android-Nutzer kommt das überraschend: Microsoft beendet schon bald den Support für die abgespeckte E-Mail-App Outlook Lite. Ab dem 25. Mai 2026 wird die Anwendung komplett eingestellt und ist dann nicht mehr nutzbar. Millionen Nutzer stehen damit vor der Frage, auf welche Alternative sie künftig setzen sollen.

Outlook Lite war erst im Juli 2022 gestartet und richtete sich gezielt an Besitzer günstiger Smartphones mit wenig Speicher und schwächerer Hardware. Die App überzeugte durch schnelle Ladezeiten, niedrigen Datenverbrauch und eine insgesamt ressourcenschonende Nutzung. Trotz des reduzierten Funktionsumfangs – im Fokus standen vor allem das Senden und Empfangen von E-Mails – erfreute sich die Anwendung großer Beliebtheit und erreichte über zehn Millionen Downloads.

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Endgültiges Aus

Bereits seit Oktober ist die App jedoch nicht mehr im Google Play Store verfügbar. Wer sie installiert hatte, konnte sie bislang weiter nutzen – doch damit ist nun bald Schluss. Laut internen Informationen, die unter anderem von der Plattform Neowin veröffentlicht wurden, hat Microsoft die Abschaltung offiziell angekündigt.

Warum der Konzern diesen Schritt geht, bleibt unklar. Eine offizielle Begründung gibt es nicht. Klar ist nur: Nutzer sollen künftig auf die reguläre Version Microsoft Outlook umsteigen. Diese bietet zwar deutlich mehr Funktionen wie eine integrierte Kalenderverwaltung, benötigt jedoch auch mehr Speicherplatz und Systemleistung.