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Mega-Aufreger

600.000 Scam-Anzeigen! Riesiger Werbebetrug auf Facebook in Österreich enthüllt

Portland, OR, USA - Nov 11, 2024: Some of the most popular social media apps by number of monthly active users, including Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, WeChat, Telegram, Messenger, and Snapchat, are seen on an iPhone.
© Getty Images
Eine aktuelle KommAustria-Studie deckt massiven Betrug bei Meta auf: Über 600.000 Scam-Anzeigen erreichten in nur drei Monaten Millionen Menschen auf Facebook und Instagram in Österreich.
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Am Montag legte das Österreichische Institut für angewandte Telekommunikation eine Untersuchung vor, die tiefe Einblicke in kriminelle Werbenetzwerke bietet.

100 Millionen Impressionen

Die Ergebnisse der KommAustria-Studie zeigen, wie automatisiertes Targeting missbraucht wird. In nur drei Monaten wurden in Österreich über 600.000 betrügerische Werbeanzeigen geschaltet, die mehr als 100 Millionen Impressionen generierten.

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Automatisiertes Werbesystem von Meta

Das Problem liegt laut der Analyse auch an den Strukturen des Werbeökosystems von Meta. Da Transparenz und Kontrolle oft hinter Reichweite und Automatisierung zurückstehen, werden Schäden meist erst im Nachhinein sichtbar. Im Gegensatz dazu bieten heimische Medienhäuser überprüfbare Werbeumfelder, funktionierende Kontrollmechanismen, klare rechtliche Zuständigkeiten und übernehmen redaktionelle Verantwortung.

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