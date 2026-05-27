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Chaos und Frust

Wildgewordene Microsoft-KI terrorisiert Nutzer

27.05.26, 18:17
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Im brandneuen Videospiel "Forza Horizon 6" sorgt derzeit ein KI-Fahrer namens "BowieKnife99" für Angst und Schrecken unter den Spielern.

Seit dem 19. Mai 2026 können Xbox- und PC-Spieler im neuesten Ableger der "Forza Horizon"-Reihe durch Japan rasen. Mit dabei sind erneut die sogenannten "Drivatare". Einer von ihnen sorgt nun für viel Diskussion unter den Spielern.

Die KI-Fahrer basieren auf echten Spieldaten und gehören seit Jahren zu einem der beliebtesten Features der Forza-Reihe. Sie übernehmen den Namen und das Verhalten von Spielern, die ohne Zurückspulen Rennen abschließen. Somit wird ein Drivatar von einem aggressiven Spieler ebenfalls aggressiv.

Spieler gespalten

Doch der mysteriöse Drivatar "BowieKnife99" sorgt unter den Spielern für Angst und Schrecken. Die KI rammt ihre Gegner, drängt von der Strecke ab, kürzt unbestraft ab und gewinnt Rennen mit den absurdesten Fahrzeugen.

Auf Reddit und in Steam-Diskussionen teilen Spieler ihre Erlebnisse mit "BowieKnife99". Er gilt in der Community als eine Art Bossgegner. Doch ebenfalls spaltet die KI die Spieler. Einige finden "BowieKnife99" genial. Er bringt laut ihnen dem Spiel endlich wieder Persönlichkeit. Andere fühlen sich genervt von der chaotischen KI und finden sie unfair.

Wer genau hinter "BowieKnife99" steckt, ist derzeit unbekannt. Einige Spieler vermuten, dass es sich dabei um einen möglichen Scherz der Entwickler von Playground Games handle.

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