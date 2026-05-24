Rätsel um optische Täuschung sorgt für Social-Media-Wirbel

In den sozialen Netzwerken geht's aktuell wegen einer optischen Täuschung rund. Ein Bild von ein paar Bällen sorgt für Rätsel.

12 Bälle und zahlreiche Querstriche sorgen für Wirbel auf Social Media. Das Netz ist sich nicht ganz einig: Welche Farbe haben die Bälle wirklich?

Durch die bunten Querstriche ist unser Auge dermaßen verwirrt, dass die Kugeln jeweils rot, blau und grün erscheinen.

© Twitter

Doch die Lösung ist: Alle Bälle haben die gleiche Farbe, sind eigentlich braun. Nur nimmt unser Auge das nicht richtig wahr.

Auch die Kommentare auf Social Media beweisen: (Fast) niemand sieht hier nur braune Kugeln.