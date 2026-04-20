Feuer in Mehrfamilienhaus: 16 Bewohner im Spital

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften mussten zu dem Brand ausrücken.

Stmk. Das Feuer war am Sonntagabend im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses am Grillweg im Grazer Bezirk Straßgang ausgebrochen. Kräfte von Feuerwehr, Rettung und Polizei standen mit einem Großaufgebot im Einsatz. Kurz vor 20 Uhr wurde der Brand gemeldet. Beim Eintreffen der unzähligen Einsatzkräfte konnte bereits eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden.

Feuerwehr und Polizei leiteten umgehend die Evakuierung des Gebäudes ein. Zum Brandzeitpunkt waren viele Bewohner zu Hause. Die Rettung richtete sofort einen Sammelplatz für die Betroffenen ein. Die Holding Graz stellte zwei Gelenksbusse als Aufenthaltsmöglichkeit zur Verfügung.

Rund zwei Stunden später war das Feuer gelöscht und es konnte ein "Brand aus" verkündet werden. Ermittlungen zur genauen Brandursache werden seitens der Polizei durchgeführt.

Wie das Rote Kreuz mitteilte wurden die 16 Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht. Fünf erlitten "mittelschwere Verletzungen", bei den anderen blieb es bei leichteren Verletzungen. Das Kriseninterventionsteam betreute die anderen, unverletzt gebliebenen Bewohnerinnen und Bewohner. Decken und Wasserflaschen wurden ausgegeben. Seitens der Berufsfeuerwehr Graz waren 46 Männer im Einsatz.