× Aktiv im Mühlviertel: Von Bogenschießen bis zum Discgolf

In der Region Mühlviertler Alm Freistadt locken großartige Aktivmöglichkeiten, wie beispielsweise 11 Bogenparcours und zwei Discgolf-Anlagen. Perfekte Sportarten für Geschicklichkeit und Konzentration inmitten der Natur.

Das Mühlviertel zwischen der Donau im Süden und dem Böhmerwald im Norden ist eine ganz besondere Landschaft mit großartigen Kraftplätzen und hervorragenden Outdoor-Möglichkeiten. In der kraftvollen Region wird man einfach zur Bewegung animiert und der Anblick von Weiter lädt dazu ein, den inneren Akku wieder aufzuladen. In der Mühlviertler Hügelwelt setzt man beispielsweise auf Bogenparcours und Discgolf-Anlagen.



Bogenparcours

Abwechslungsreiches Gelände, anspruchsvolle Parcours und herrliche Weitblicke lassen jedes Schützenherz höherschlagen. In der Region Mühlviertler Alm Freistadt können Sie bei 11 Bogenparcours Geschicklichkeit und Konzentration erleben.

© Getty Images ×

Bogenschießen begeistert die Menschheit seit Jahrtausenden. Dabei steht nicht nur die sport-liche Herausforderung im Mittelpunkt, sondern auch das körperliche und seelische Wohlbefinden. Ein Highlight ist der erste barrierefreie 3D-Bogenparcours in Windhaag bei Freistadt. In Pregarten findet sich das Bogensportgelände Walhalla. Auf einer Anhöhe von 500 Metern mit herrlichem Rundblick auf eine sanfte Hügellandschaft erstreckt sich der 4 Kilometer lange und mit 80 einzigartigen, lebensechten 3-D-Tieren liebevoll gestaltete Parcours. Drei Parcours stehen hier zur Auswahl: Turnier-Parcours, Fun-Parcours und Haus-Parcours.

Ein Bogensport-Geheimtipp ist der 3D Bogenparcours in Mönchdorf, der sich über eine Fläche von 6,5 Hektar erstreckt und mit 30 3-D-Tieren ausgestattet ist. Zudem gibt es hier einen Ausrüstungsverleih – hier bekommt jeder seinen individuellen Leihbogen. Bogensportbegeisterte finden auch am Gelände in Bad Zell ihr Eldorado. Auf dem Bogenparcours steht quer durch den Wald 33 heimische und exotische 3-D-Tiere auf etwa 3 Kilometern verteilt. Und im Bogenshop warten hochwertige Kompettsets auf Anfänger und Profis.

Discgolf

© Getty Images ×

Discgolf kombiniert die Spielidee des allseits bekannten Ballgolfs mit dem Spaß und der Leichtigkeit des Frisbee Sports. Platzreife erlangt man in wenigen Minuten – eine Frisbeescheibe werfen kann eigentlich jeder. Nach ein paar Probeversuchen kann es also losgehen mit dem perfekten Sport für die ganze Familie. Bei zwei Discgolf-Anlagen wird in der Mühlviertler Hügelwelt die Möglichkeit geboten, Spaß und Sport zu verbinden.

Der Parcous in St. Thomas umfasst 18 Bahnen, aufgeteilt in zwei 9er Schleifen und breitet sich auf einer Fläche von ca. 12 Hektar auf Wiesen und Waldflächen aus. Die Discgolf-Bahnen sind zwischen 45 und 200 Meter lang. Die separate Übungsbahn kann von Anfängern kostenlos benützt werden.

Radsport

© Getty Images ×

Radsport in der Mühlviertler Hügelwelt. Vom Genussradler bis zum sportlich ambitionierten Rennradfahrer – in der Mühlviertler Hügelwelt mit 32 Gemeinden ist für jeden etwas dabei, wie die „Tour de Alm“ für Mountainbiker, die „Rennradhügelwelt“ oder die „Bierradtouren“ für Genussbiker. Das Radwegenetz vom Mühlviertel und Südböhmen ist eng verwoben und mit sehenswerten und kulinarischen Zielen gespickt. E-Bike Verleih- und Ladestationen an vielen Routen sorgen für unbeschwerte Radtage. Die Radkarte „Radfahren in der Hügelwelt“ beinhaltet nicht nur alle regionalen Radwege, sondern auch die beliebten vier Bierradtouren.

Die grüne Hügellandschaft bietet für Genussradler willkommene Abwechslungen. Ob entlang eines Baches radeln, Innehalten an einem der Aussichtsplätze oder die beeindruckenden Granitformationen bewundern – die verkehrsarmen Nebenstraßen und Radwege sind perfekt geeignet für Ausflüge mit dem Rad. Wer es lieber gemütlicher angeht, der verlässt sich auf sein E-Bike.

Für Rennradler ist die Mühlviertler Hügelwelt Classic ein Must-do. Gleich zu Beginn führt diese Tour über einen langen Anstieg von Königswiesen ausgehend bis nach Haid. Hier angekommen, fährt man einige Kilometer über welliges Profil, bis man danach eine technisch anspruchsvolle Abfahrt nach Unterweißenbach erreicht. Von dort sind es noch etwa 8 Kilometer zurück nach Königswiesen. Die Mühlviertel Hügelwelt Classic ist die Rennstrecke des oberösterreichischen Elite-Radrennens in Königswiesen.

Ferien mit Genuss

Das Mühlviertel ist speziell im Herbst eine ausgezeichnete Genussregion. Speziell die vielen klein strukturierten Landwirtschaften und Produzenten sind das Genuss-Herz des oberösterreichischen Bezirks. Sie pflegen die Mühlviertler Landschaft mit ihren sanften Hügeln, Streuobstwiesen und wilden Bächen. Hier stellen sie ihre Produkte mit größter Sorgfalt und Liebe her. Von A wie Apfelmost über Bier und Kräuter bis Z wie Ziegenkäse – die Hügelwelt-Produzenten bieten ein vielfältiges Genussangebot.Tipp: Überzeugen Sie sich selbst von dem intensiven, echten Geschmack aus sorgfältiger Herstellung bei den Schaubetrieben und Direktvermarktern!