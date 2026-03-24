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GEHEIM-TIPPS: Das sind die 5 schönsten Orte für einen Frühlings-Trip in Österreich
© Getty Images

Unglaublich schön

GEHEIM-TIPPS: Das sind die 5 schönsten Orte für einen Frühlings-Trip in Österreich

24.03.26, 12:44
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Adieu Winter-Blues: Wir zeigen Ihnen die fünf absoluten Hotspots in Österreich, die jetzt im Frühling mit spektakulärer Blütenpracht und ersten Sonnenstrahlen locken! 

Endlich ist er da, der Frühling! Während wir die dicken Winterjacken im Schrank verstauen, verwandelt sich unser schönes Österreich in ein wahres Paradies aus Blüten, Sonne und Gänsehaut-Panoramen. Wir verraten Ihnen, wo Sie jetzt die Sonne tanken können und welche Hotspots Sie im März und April unbedingt auf Ihrer Bucket List haben sollten! 

1. Wachau: Das weiß-rosa Blüten-Märchen

Es ist das wohl spektakulärste Naturschauspiel Niederösterreichs! Wenn im März und April die Marillenbäume ihre Knospen öffnen, verwandelt sich die Wachau in ein duftendes Blütenmeer. Unser Tipp für Romantiker und Hobby-Fotografen: Der Wachauer Marillenweg. Wandern Sie durch die blühenden Gärten und genießen Sie die ersten warmen Sonnenstrahlen an der Donau - kitschiger geht es kaum!

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2.  Neusiedler See: Die Sonnen-Garantie für Rad-Fans

Sie können es kaum erwarten, endlich wieder in die Pedale zu treten? Dann ab ins Burgenland! Durch das besonders milde Klima am Neusiedler See beginnt der Frühling hier oft schon Wochen früher als im Rest des Landes. Perfekt für den ersten Kurztrip des Jahres, um die Vitamin-D-Speicher aufzufüllen und bei einer Radtour die Seele baumeln zu lassen. 

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3. Südsteiermark: Wein, Wandern & Blütenrausch

Die „Steirische Toskana“ macht ihrem Namen im Frühling alle Ehre. In der Südsteiermark explodieren jetzt die Apfel- und Weinblüten und verwandeln die sanften Hügel in eine Traumkulisse für Genießer. Nach einer Wanderung durch das Blütenmeer wartet in den Buschenschänken schon die erste Brettljause im Freien - so schmeckt der Frühling! 

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4. Millstätter See: Das ultimative Kontrast-Panorama

Dieses Bild macht sprachlos! Am Millstätter See in Kärnten erleben Sie jetzt das Beste aus zwei Welten. Während Sie am Seeufer bei milden Temperaturen entspannt Ihren Kaffee genießen, blicken Sie direkt auf die NOCH verschneiten Gipfel der umliegenden Berge. Dieser Kontrast aus tiefblauem Wasser und weißem Puderzucker auf den Bergen ist im Frühling einfach unschlagbar. 

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5. Zillertal & Alpbachtal: Sonnenbaden auf der Alm

Lust auf die erste Bergluft? Im Zillertal und Alpbachtal kommen Sonnenanbeter voll auf ihre Kosten. Besonders das blühende Kaisertal lockt jetzt mit ersten Frühlingsboten und lädt zu ersten Wanderungen ein. Packen Sie die Sonnenbrille ein: Die Kombination aus frischem Grün im Tal und der strahlenden Frühlingssonne ist das beste Mittel gegen Frühjahrsmüdigkeit! 

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Es muss nicht immer gleich Italien, Spanien und Co. sein - auch schon im Frühling lässt sich Kurzurlaub wunderbar in Österreich machen.

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