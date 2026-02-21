Gosau am Dachstein erleben: Winter-Skigebiet für Familien und Sommer-Wanderparadies

Wie aus dem Bilderbuch. Gosau am Dachstein ist einer jener seltenen Orte, an denen Natur, Ruhe und Erlebnis eine perfekte Verbindung eingehen – im Winter als familienfreundliches Skigebiet, im Sommer als Wander- und Naturparadies.

Traumhafter Winter am Gosausee mit Dachsteinblick © Gettyimages

Am südlichsten Zipfel Oberösterreichs gelegen, gut eingebettet in die Ferienregion Dachstein Salzkammergut, entfaltetet das langgezogene Tal seinen ganz eigenen Charme: naturbelassen, entschleunigt – und dennoch voller Möglichkeiten. Zwischen urigen Almen, romantischen Pferdeschlittenfahrten, glasklaren Seen und echter Handwerkskultur wartet hier ein Urlaubsziel, das begeistert und lange im Herzen bleibt. Gosau ist keine klassische Ortschaft mit einem kompakten Zentrum. Stattdessen zieht sich das Gosautal über mehr als 14 Kilometer sanft in die Länge – bis hin zu den berühmten Gosauseen, hinter denen sich eindrucksvoll der Dachstein-Gletscher erhebt.

Sonnenskilauf am DAchstein west © OberoesterreichTourismusGmbHStefanMayerhofer

Winterglück im Skigebiet Dachstein West

Was im Sommer ein Wanderparadies ist, verwandelt sich im Winter in eines der größten Skigebiete Oberösterreichs: Dachstein West. Gemeinsam mit Russbach und Annaberg bildet Gosau eine vielseitige Skiregion mit insgesamt 160 perfekt präparierten Pistenkilometern. Der Gosauer Teil umfasst den familienfreundlichen Hornspitz mit dem beliebten Fredyland sowie die sportlichere Zwieselalm. Besonders Familien fühlen sich hier wohl. Zauberteppiche, Übungshänge und breite Abfahrten sorgen für entspannte Skitage, während geübte Skifahrer auf Buckelpisten, Wellenbahnen, Geschwindigkeitsmess-Strecken oder der Marcel-Hirscher-Rennstrecke mit Zeitnehmung auf ihre Kosten kommen. Und zwischendurch locken urige Hütten mit regionalen Schmankerln und herzlicher Gastfreundschaft.

Perfekte Loipen. Langläufer dürfen sich auf 34 km klassische Loipen und 15 km Skatingloipen im Gosautal freuen. © freystilMedia GmbH

Romantik und Ruhe abseits der Pisten

Doch Gosau kann Winter auch ganz leise. Über 40 Kilometer Langlaufloipen, Winterwanderwege, Rodelbahnen, Skitourenrouten und Schneeschuhpfade eröffnen sanfte Alternativen zum alpinen Skisport. Ein besonderes Highlight sind die Pferdeschlittenfahrten zum Blinkenden Hirschen, einer urigen Hütte im Vordertal: In warme Decken gehüllt, gleitet man über verschneite Wiesen und und durch Wälder, begleitet vom leisen Glockenklang der Pferde. Da scheint die Zeit stillzustehen.

Wanderlust. An den Gosauseen hat man den Dachstein immer im Blick © Gettyimages

Sommerfrische zwischen Alm und See

Im Sommer zeigt sich Gosau von seiner farbenfrohen Seite. Wander- und Radwege durchziehen das Tal, Almen laden zur Einkehr, und die Gosaukammbahn, eine Panorama-Seilbahn, bringt Besucher bequem täglich ab dem Muttertagswochenende bis Ende Oktober im 15-Minutentakt auf die Zwieselalm – mit grandiosem Blick auf den markanten Gosaukamm. Darüber hinaus locken verschiedene Wanderungen: Ob gemütliche Almenrunde (ca. 2,5 Stunden) oder eine sportliche Etappe von der Zwieselalm zur Stuhlalm (4 km, ca. 1,5 Stunden – hier findet jeder seinen Rhythmus.

Zwieselalm. Bei der Hüttenjause genießt man den Panoramablick auf Dachstein und Gosaukamm. © Dachstein West/Chris Eder Media

Die Gosauseen – Postkartenmotive in Echtzeit

Den Abschluss des Tals bilden die Gosauseen, allen voran der Vordere Gosausee – einer der beliebtesten #fotospots der Region. In rund 45 Minuten lässt er sich auch mit Kinderwagen gemütlich umrunden. Wer weiterwandert, erreicht den Hinteren Gosausee, näher am Gosaukamm und gespeist vom Gletscherwasser. Im Frühling entsteht hier die Gosaulacke – ein flüchtiges Naturwunder. Ein Teil des Wanderweges gehört auch zum Streckenabschnitt der beliebten und zugleich anspruchsvollen Mountainbike Tour „S512 Durchgangalm Runde“ im Salzkammergut, die eine Länge von 67,7 Kilometern und 1.490 Höhenmetern aufweist.

Löckermooos. Der Glücksplatz, ein Hochmoor, wurde zu den schönsten Plätzen Oberösterreichs gewählt. © OberoesterreichTourismusGmbHRobertMaybach

Kultur, Handwerk und stille Kraftplätze

Gosau überrascht auch kulturell. Das Kirchenviertel mit evangelischer und katholischer Kirche erzählt von der besonderen Geschichte des Ortes. Ein Stück lebendiges Handwerk bewahrt Familie Gapp mit der ältesten Stein- und Marmordrechslerei Österreichs, wo aus Dachstein-Marmor mit fossilen Einschlüssen einzigartige Kunstwerke entstehen. Wer Ruhe sucht, findet sie am Glücksplatz Löckermoos, erreichbar zu Fuß oder in den Sommermonaten jeden Dienstag und Samstag mit dem Gosauer Bummelzug.

Herausforderung mit Gletscherblick

Der Gosausee-Rundlauf 2026 (am 8. Mai um 18 Uhr) verspricht ein besonderes Lauferlebnis für Hobbyläuferinnen und -läufer aller Altersklassen. Auf 4,2 Kilometern führt die Strecke einmal rund um einen der schönsten Bergseen Österreichs.

Top-Tipps für Ihren Gosau-Urlaub – Hotels, Natur, Genuss & Abenteuer



Dachsteinkönig – Familux Resort*****/ Gosau. All-inclusive Familienhotel mit täglich 13 Stunden professioneller Kinderbetreuung aller Altersstufen. Ab Mai 2026 erweiterter Poolbereich. 5=4-Aktion für 2 Erw. + 2 Kinder ab ca. 2.700 Euro. www.dachsteinkoenig.at

Cooee Alpin Dachstein/Gosau. Ausgangsbasis für den Aktivurlaub. Ohne Schnickschnack, dafür mit Sauna, Fitness- und Ski/Bikeraum. Standardzimmer für 2 Pers. ab ca. 120 Euro/Nacht. cooee-alpin.com

Hotel Sommerhof****/Gosau. Familiengeführtes Haus für alle Generationen: 3/4-Pension, Kinder & Teen-Bereich, beheiztes Freischwimmbad, Saunawelt mit Kräuter-, Finnischer- und Kindersauna. Großteil der Zimmer nach hinten ausgerichtet. DZ ab 125 Euro p. P. www.sommerhof.at

Landhaus Koller/Gosau. Von Park umgebenes Gebäude mit historischem Charme, vollholzmöblierte Zimmer, Wellnessbereich mit Bad und Saunabereich. Abends viergängiges Gourmetmenü. 1N im DZ inkl. HP ab 159 Euro p. P. www.hotel-koller.com

Luxuslodge/Annaberg-Lungötz/Gosau: Insgesamt drei Chalets für 2-10 Personen mit Outdoor-Hot Tub. Teils eigenem Wellness-Bereich. Zirbenholz, professionell ausgestattete Küche, Service auf 4-Sterne-Niveau. Chalet Riedlkar (bis 4 Personen) ab 440 Euro/Nacht. www.luxuslodge.at

Alpendorf Dachstein West by Alps Resorts/Annaberg im Lammertal. Ferienhäuser bis zu 11 Personen, teils mit privater Sauna, Indoor-Pool und Saunen im Hauptgebäude. Hundefreundlich. Chalet bis 4 Personen ca. 170 Euro/Nacht. www.alps-resorts.com

Tipps to go: Schneeschuhwanderung „Bibereck-Torfmoos“. Die leichte geführte Wanderung (auch für Familien) findet jeden Montag (bis 30. 3. statt. Treffpunkt: 9.45 Uhr Hornspitzlifte Gosau, Talstation. Anmeldung bis am Vortag um 18 Uhr bei Wandern mit Betty. Tel: 0650/6366177