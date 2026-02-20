Hotel Post Bezau: Ganzheitliche Erholung

Im Bregenzerwald verbindet das Hotel Post Bezau alpine Tradition mit zeitgemäßen Gesundheits- und Wellnesskonzepten.

Das familiengeführte Hotel steht seit über 170 Jahren für bewusste Erholung und legt heute einen klaren Schwerpunkt auf ganzheitliche Regeneration. Im Mittelpunkt stehen das mehrfach ausgezeichnete Susanne Kaufmann Spa Bezau mit einem neuen Signature-Treatment, mehrtägige Detox-Programme nach Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM), Yoga, sowie eine Küche, die Genuss und Gesundheit in Einklang bringt.

Ankommen im Bregenzerwald

Die Post Bezau (www.hotelpostbezau.com) liegt im Herzen des Bregenzerwaldes, einer der ursprünglichsten Regionen der Alpen. Die ruhige Lage mit Blick auf Wiesen, Wälder und Berge schafft ideale Voraussetzungen für eine Auszeit fernab vom Alltag. Die klare Architektur des Hauses greift die Natur der Umgebung auf und verbindet sie mit modernen, reduzierten Innenräumen. So entsteht ein Ort, der bewusst entschleunigt und Raum für Erholung lässt.

Unter Freiem Himmel Entspannen. Im warmen Whirlpool sorgen die sanften Unterwasserdüsen für eine wohltuende Massage mit Berg-Panoramablick © A. Lamprecht

Kompetenz und Erfahrung

Das Susanne Kaufmann Spa Bezau vereint über 25 Jahre Spa-Know-how mit fundierter Kosmetikexpertise, einem erfahrenen Ärzteteam und professionell geschulten Therapeuten. Ziel ist ein ganzheitlicher Ansatz, der Hautgesundheit, Wohlbefinden und Regeneration nachhaltig unterstützt. Die Behandlungen basieren auf modernem Wissen, präzisen manuellen Techniken und der Naturkosmetik von Susanne Kaufmann. Mit dem Advanced Lift Treatment erweitert das Spa sein Angebot um ein innovatives Gesichtsbehandlungskonzept. Die Behandlung kombiniert tiefenwirksame manuelle Techniken mit moderner Wirkstoff- und Gerätetechnologie. Nach einer Doppelreinigung und Mikrodermabrasion folgt eine exfolierende Maske zur Hautverfeinerung. Eine von Kobido inspirierte Lifting-Massage unterstützt die Festigkeit und Definition der Konturen. Anschließend wird eine Bio-Cellulose-Maske mittels Ultraschall eingearbeitet, ergänzt durch Cupping und LED-Lichttherapie zur Beruhigung der Haut. Abgeschlossen wird die Behandlung mit individuell abgestimmter Pflege von Susanne KaufmannTM. Das Ergebnis ist eine sichtbar gestraffte Haut, verfeinerte Struktur und ein sofort erkennbarer Lifting-Effekt – präzise, effektiv und nachhaltig.

Exklusive Spa - Lobby © Angela Lamprecht

Schönheit ganzheitlich gedacht

Was trägt langfristig zu gesunder Haut bei? Welche Rolle spielen Faszien, Ernährung und innere Balance? Diese Fragen stehen in der Post Bezau im Fokus. Gemeinsam mit Experten wie Hoteldirektorin und Beautyexpertin Stephanie Rist sowie TCM-Ärztin Dr. Brigitte Klett wird Schönheit aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet. Der Ansatz folgt dem wachsenden Bewusstsein für einen gesunden Lebensstil und verbindet äußere Pflege mit innerer Balance. Yoga ist fester Bestandteil des Konzepts. Die Kombination aus Körperübungen, Atemtechniken und Meditation fördert Beweglichkeit, Stressabbau und innere Stabilität.

Rückzugsort. Klare Linien, natürliche Materialien und viel Licht prägen die Zimmer. © A. Lamprecht

Rückzugsort mit Komfort

Die Gästezimmer und Suiten des Hotels sind bewusst klar und hochwertig gestaltet: Materialien wie Holz, Leder, Filz und fein gewebtes Leinen aus der Region prägen das Interieur und schaffen ein ruhiges, puristisches Ambiente. Die Zimmer variieren in Größe und Ausstattung – von kompakten Einzelzimmern über großzügige Junior-Suiten bis hin zu geräumigen Suiten mit Balkon und Blick auf die Berge oder den Garten. Der Spa-Bereich erstreckt sich über mehrere Ebenen und bietet alles, was man zum Regenerieren benötigt. Die Highlights in Sachen Entspannung sind ein 16-Meter-Indoorpool, ein Solepool mit 36° C warmem Wasser, ein Whirlpool mit Unterwasserdüsen sowie eine Sauna- und Dampfbadlandschaft.

Genuss aus der Region

Die Küche der Post Bezau setzt auf Regionalität, Saisonalität und eine klare Handschrift. Küchenchef Dennis Kellner und sein Team verbinden moderne Kochtechniken mit hochwertigen Produkten aus der Region. Das Frühstück umfasst lokale Spezialitäten und frisch gepresste Säfte und sorgt so für einen gelungenen Start in den Tag. Am Abend verwöhnt die mehrfach ausgezeichnete Gourmetküche mit sorgfältig zusammengestellten Mehr-Gang-Menüs.

© A. Lamprecht

Vegetarische und glutenfreie Optionen stehen ebenfalls zur Auswahl, und die hauseigene Juice Bar sorgt für den zusätzlichen Frische-Kick zwischendurch. Darüber hinaus bietet das Hotel eine Detox Küche auf Basis der Traditionellen Chinesischen Medizin. Die Menüs unterstützen gezielt die Entgiftung von Organen wie Leber, Nieren und Haut. Morgens, mittags und abends werden abgestimmte Speisen serviert, ergänzt durch frisch gepressten Obst-Gemüsesaft am Nachmittag. Diesen kann man sich auch via Online-Shop (www.hotelpostbezau.com/de/post-bezau-shop) für Zuhause bestellen.