Genuss trifft Romantik

Im Mühlviertel versteckt sich ein intimes Vier-Sterne-Gourmet-Spa- Refugium für Adults only.

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Das Genießerhotel Bergergut (www.romantik.at) in Oberafiesl in Oberösterreich vereint exklusive Wellness mit einer grandiosen Haubenküche und zeigt, wie genussvoll Romantik sein kann. Ein Streifzug durch ein Paradies für die Sinne in einem familiären Rahmen. Wer hier eincheckt, lässt den Stress an der Grenze zurück und taucht ein in eine Welt voller Genuss, Herzlichkeit und stilvoller Romantik.

Ankommen und sofort entspannen

Das Gefühl von Urlaub beginnt hier erfreulich früh. Das reguläre Check-in für die Zimmer und Suiten ist ab 15 Uhr garantiert, doch Gäste dürfen bereits ab 11 Uhr anreisen und alle Annehmlichkeiten des Hauses genießen. Direkt bei der Ankunft wird den Gästen ein prall gefüllter Badekorb mit Handtüchern und weichen Bademänteln überreicht. Das bedeutet: Sofortiger Zutritt zum weitläufigen Wald-SPA, zum erfrischenden Wasserparadies und zur Saunalounge sowie zum gesamten Beauty- und Massageangebot.

Wer den Urlaub besonders genussvoll starten möchte, kann gerne im Voraus einen Mittagstisch im Restaurant reservieren. Ein süßes Ritual wartet am Nachmittag in der gemütlichen "Mehlspeisenkuchl": Täglich wird hier ein Klassiker aus "Berger Omas" Rezepten frisch zubereitet.

Luxuriöser Rückzugsort für Verliebte

Stilvolles Design. Die Suite Naturspiel ist idealer Rück- zugsort für Paare, die Ruhe, Genuss und Romantik suchen. © Welan

Ein absolutes Highlight ist das Wohnen selbst. In der luxuriösen "Suite Naturspiel" verschmelzen edle Stoffe, harmonische Grüntöne, helles Holz und Naturstein zu einem gemütlichen Liebesnest auf 42 bis 45 Quadratmetern. Ausgestattet mit einem luxuriösen Boxspringbett, einer gemütlichen Badeecke, einer Kaffee- und Minibar sowie einer romantischen Sternen-Kuppel wird die unberührte Natur des Kraftplatzes nach drinnen geholt. Ein wunderbarer Rückzugsort für intime Zweisamkeit und pures Wohlbefinden. Nach einer erholsamen Nacht lädt das exklusive À-la-carte-Frühstück unter dem Motto "MÜHLVIERTLER MUND.ART" zum Verweilen ein. Hier wird das Konzept der kompromisslosen Regionalität gelebt.

Das Frühstück wird stilvoll an den Tisch serviert, begleitet vom täglichen "Liebesbrief". © Welan

Serviertes Frühstück

Statt an einem klassischen Buffet zu drängeln, lehnen sich die Paare entspannt zurück, während das aufmerksame Serviceteam den Tisch direkt am Platz deckt und eine feine Selektion an regionalen Käsesorten, Bio-Beinschinken, frisch gebackenem Holzofenbrot der Bio-Bäckerei Mauracher sowie Eiergerichte einstellt – die kulinarischen Schätze des Mühlviertels direkt auf dem Teller. Drei-Hauben-Koch Thomas Hofer überrascht täglich die Gäste mit einmaligen Gerichten: Ein ganz besonderes Tages-Highlight erwartet die Gäste, wenn der Dienstag der persönliche Anreisetag ist. Unter dem Titel "APERO Küchen Party" verwandelt sich der Abend in ein interaktives Fest für die Sinne. Dieses Event findet exklusiv zwischen 18.30 Uhr und 19.15 Uhr statt. Der Aperitif und die ersten raffinierten Appetithäppchen des abendlichen Dinner-Menüs werden direkt in der "heiligen" Haubenküche serviert!

Länger genießen

Der reguläre Check-out am Abreisetag ist bis 11 Uhr vorgesehen. Wer die erholsame Auszeit jedoch entspannt ausklingen lassen möchte, kann den Wellnessbereich am Abreisetag bis 19 Uhr weiternutzen. Auch ohne Übernachtung können Tagesgäste die magische Wellness-Oase des Berguts genießen – mit Wald-Spa und feinen Snacks im Day-Spa-Paket.