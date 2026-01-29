Kühlschrank stinkt? Dieser überraschende Trick hilft sofort

Jeder kennt es: Man öffnet den Kühlschrank, und plötzlich strömt einem ein übler Gestank entgegen. Doch es gibt einen simplen Trick, der das Problem im Handumdrehen löst und das Beste: Sie haben ihn wahrscheinlich schon zu Hause!

Egal ob Käse, Zwiebeln oder das letzte Stück Pizza, schnell entsteht im Kühlschrank ein fieser Geruch der sich einfach nicht vertreiben lässt. Doch bevor Sie sich wieder durch Duftsprays und Chemiekeulen kämpfen, sollten Sie es mit einem überraschenden Gegenstand versuchen: einem Weinkorken! Ja, Sie haben richtig gelesen, dieser kleine Helfer aus der Weinflasche ist der Geheimtipp, den Sie unbedingt ausprobieren sollten.

Darum stinkt der Kühlschrank

© Getty Images

Kühlschränke sind zwar dafür da, Lebensmittel frisch zu halten, aber sie können auch ein ideales Klima für unangenehme Gerüche bieten. Offene Verpackungen, verdorbene Lebensmittel oder sogar Obst und Gemüse, die zu viel Feuchtigkeit abgeben, sind die Hauptschuldigen. Diese Feuchtigkeit trägt nicht nur dazu bei, dass sich Bakterien schneller vermehren, sondern verstärkt auch unangenehme Gerüche. Und der üble Gestank verbreitet sich rasch und bleibt hartnäckig.

Der Geheimtipp: Weinkorken

Statt den Korken der Weinflasche wegzuwerfen, können Sie ihn einfach in den Kühlschrank legen und das wirkt Wunder! Der Trick basiert auf der einzigartigen Struktur von Naturkork, der aus unzähligen kleinen Luftkammern besteht. Diese Kammern saugen Feuchtigkeit und unangenehme Gerüche wie ein Schwamm auf. So wird der Kühlschrank schon nach kurzer Zeit von unangenehmen Düften befreit und Sie müssen nicht mal einen Finger krumm machen!

So funktioniert der Korken-Trick

Der Trick ist kinderleicht: Nehmen Sie einen echten Naturkorken (wichtig: kein Kunststoff- oder Presskorken!) und legen Sie ihn einfach irgendwo in den Kühlschrank, zum Beispiel in die Tür oder in das Gemüsefach. Wenn Ihr Kühlschrank besonders stinkt, legen Sie einfach zwei oder drei Korken hinein. Bonustipp: Schneiden Sie den Korken in der Mitte durch, so erhöht sich die Oberfläche und er nimmt noch mehr Feuchtigkeit auf. Der Korken sollte außerdem sauber und trocken sein, damit er optimal wirken kann.

© Getty Images

Kork ist nicht nur geruchsneutral, sondern auch völlig ungiftig und kann ohne Probleme wiederverwendet werden. Der Korken hält in der Regel mehrere Wochen, bevor er seine Wirkung verliert. Sobald er anfängt, selbst zu riechen oder sich weich anfühlt, sollte er durch einen neuen ersetzt werden.

Für einen hygienischen Kühlschrank

Eine regelmäßige Reinigung ist ebenfalls wichtig, um Bakterien und Schimmel vorzubeugen. Einmal im Monat sollten Sie mit einem feuchten Tuch mit etwas Essig oder Natronwasser durchwischen und schon ist der Kühlschrank wieder wie neu. Achten Sie zudem darauf, dass die Temperatur konstant zwischen 4 und 7 Grad liegt und lagern Sie Lebensmittel gut verschlossen.