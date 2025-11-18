Ekel-Alarm: Diesen Teil der Kaffeemaschine reinigen wir alle zu selten

Bei den klassischen Keim-Hotspots in der Wohnung denken die wenigsten an die Kaffeemaschine. Dabei kann sie schnell zum Hygiene-Problem werden, wenn ein bestimmter Bereich vernachlässigt wird. Genau dieser Teil wird jedoch oft übersehen!

Kaffee, der morgendliche Lebensretter für die meisten von uns. Doch während wir uns jeden Tag über den köstlichen Koffein-Kick freuen, übersehen wir oft ein unappetitliches Problem in unserer geliebten Kaffeemaschine: Die Rede ist vom Wassertank.

Vollautomaten, Siebträgermaschinen oder Kapselmaschinen: Sie alle haben eines gemeinsam: Sie kommen täglich mit Wasser in Kontakt. Aber mal ehrlich, wie oft haben wir schon daran gedacht, den Wassertank gründlich zu reinigen? Und trotzdem ist gerade dieser Bereich ein wahrer Nährboden für Mikroben. Einmal nicht richtig gesäubert und schon kann der Kaffeegenuss schnell zum gesundheitlichen Risiko werden.

Keimgefahr im Wassertank

© Getty Images

Wir alle haben es schon getan: Einfach mal schnell Wasser nachgefüllt, ohne den Rest aus dem Tank zu schütten. Doch genau hier steckt die Gefahr! Wenn altes Wasser immer wieder mit frischem vermischt wird, können sich schnell gefährliche Keime ausbreiten. Leitungswasser ist zwar meistens keimfrei, aber wenn Verunreinigungen ins Wasser gelangen, haben Keime und Bakterien leichtes Spiel.

So vermeiden Sie Keime im Wassertank

Das Gute ist: Mit ein paar einfachen Schritten können Sie den Keimen den Kampf ansagen.

Tägliche Pflege

Es ist wirklich einfach: Leeren Sie den Wassertank täglich vollständig aus und spülen Sie ihn gründlich aus. Wenn Sie den Tank dann mit offenem Deckel abtrocknen lassen, verhindern Sie die Ansammlung von Nährstoffen im Wasser und bremsen die Bildung von Algen.

Wöchentliche Reinigung

Einmal in der Woche sollten Sie den Wassertank mit lauwarmem Wasser und einem Tropfen Spülmittel gründlich auswaschen. Schmutz und Ablagerungen setzen sich gerne in den Ecken ab, also benutzen Sie am besten eine weiche Bürste, um auch diese Stellen zu erreichen. Danach den Tank gründlich abspülen und vollständig trocknen lassen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

Entkalkung nicht vergessen

Kalkablagerungen sind der Feind in jeder Kaffeemaschine. Diese können die Leitungen blockieren und den Geschmack beeinflussen. Entkalken Sie Ihre Maschine regelmäßig – aber bitte nur mit Entkalkern, die der Hersteller empfiehlt, da aggressive Mittel wie Essig die Dichtungen schädigen können.

Milchschläuche und -düsen reinigen

Aber nicht nur der Wassertank birgt Gefahren. Milchreste in den Schläuchen und Düsen sind ein wahrer Nährboden für Keime. Besonders hier sollte die Hygiene nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Nach jeder Benutzung sollte der Milchbehälter sofort mit einem geeigneten Reiniger gespült werden.