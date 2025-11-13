Stinkende Spülmaschine? Mit diesen Hausmitteln wird sie blitzschnell sauber

Zwar beschert uns die Spülmaschine sauberes Geschirr, doch was viele nicht wissen: Sie reinigt sich nicht von selbst! Doch keine Panik: Mit ein paar cleveren Hausmitteln können Sie Ihre Spülmaschine in null Komma nichts wieder zum Strahlen bringen.

Der Geschirrspüler ist oft ein vernachlässigtes Haushaltsgerät. Essensreste, Fett, Kalk und Spülmittelrückstände sammeln sich schnell in Sieben, Spülrahmen und Dichtungen und können nicht nur unangenehme Gerüche verursachen, sondern auch die Spülleistung beeinträchtigen. Die gute Nachricht: Eine gründliche Reinigung Ihrer Spülmaschine ist kein Hexenwerk. Ganz im Gegenteil! Mit ein paar einfachen Hausmitteln, die Sie garantiert schon zu Hause haben, können Sie Ihre Maschine im Handumdrehen wieder auf Vordermann bringen.

Geschirrspüler reinigen: So geht’s schnell und einfach

© Getty Images

Eine saubere Spülmaschine sorgt nicht nur für frisches, glänzendes Geschirr, sondern auch für eine bessere Leistung und weniger Energieverbrauch. So geht’s:

Zitronensäure

Wenn Ihre Maschine von Kalkablagerungen geplagt wird, ist Zitronensäure Ihre Geheimwaffe! Lösen Sie Zitronensäure-Pulver gemäß der Packungsanleitung auf. Geben Sie anschließend etwa 10 Esslöffel Zitronensäure direkt in den Innenraum der Spülmaschine. Starten Sie einen Spülgang ohne Geschirr – und voilà! Kalk, Fett und Schmutz haben keine Chance mehr.

Achten Sie lediglich darauf, dass die Temperatur nicht zu hoch eingestellt ist, damit sich keine unangenehmen Ablagerungen bilden.

Essig

Essig ist ein echtes Allzweckmittel im Haushalt und auch für die Reinigung der Spülmaschine ein Geheimtipp! Füllen Sie dazu einen Eimer mit Wasser und geben Sie etwa zwei Tassen Essigessenz hinzu. Verwenden Sie das Essig-Wasser-Gemisch, um den Innenraum der Maschine gründlich abzuwischen. Achten Sie darauf, die Gummidichtungen dabei auszusparen, da Essig diese auf Dauer angreifen kann.

Um auch das Sieb und die Spülarme gründlich zu reinigen, können Sie diese Teile in der Essiglösung einweichen. Das entfernt hartnäckige Ablagerungen und sorgt für eine hygienische Sauberkeit.

Zitronensäure und Natron

Wenn Ihre Spülmaschine unangenehm riecht, sind meist Bakterien oder Schimmel die Übeltäter. Um diese loszuwerden, können Sie einen cleveren Mix aus Zitronensäure und Natron verwenden.

Geben Sie drei Esslöffel Zitronensäure in das Pulverfach der Maschine und verschließen Sie die Klappe. Streuen Sie anschließend etwa vier bis fünf Esslöffel Natron in den Innenraum der Spülmaschine. Starten Sie nun einen kurzen Reinigungsdurchgang bei mittlerer Temperatur.

Eigentlich würden sich Zitronensäure und Natron gegenseitig neutralisieren. In diesem Fall jedoch hilft die Kombination, die Spülmaschine effektiv zu reinigen: Das Natron reinigt den Innenraum der Maschine, während die Zitronensäure im Pulverfach zusätzliche Frische sorgt, bevor sich die Klappe öffnet.