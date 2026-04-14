Wohnpark Alt-Erlaa wird umfassend saniert

Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum des Wohnparks Alt-Erlaa startet eines der größten thermischen Sanierungsprojekte Österreichs. In den kommenden Jahren wird die gesamte Anlage umfassend modernisiert

Zum 50-jährigen Jubiläum des international bekannten Wiener Wohnparks Alt-Erlaa startet eines der größten thermischen Sanierungsprojekte Österreichs. In den kommenden Jahren wird die gesamte Anlage umfassend modernisiert. Rund 9.000 Menschen leben in der Anlage, die als eines der bekanntesten Beispiele des sozialen Wohnbaus gilt. Mit der nun beginnenden Sanierung würden die Anforderungen von Klimaschutz, Energieeffizienz und modernem Wohnkomfort angepasst.

Ausgetauscht werden 24.000 Fenster sowie Terrassen- und Loggiatüren. Insgesamt sind 3.182 Wohneinheiten in den Blöcken A, B und C von der Sanierung betroffen. Ergänzend dazu werden umfassende Fassaden- und Dämmmaßnahmen umgesetzt, teilte die Gemeinnützige Siedlungs- und Bauaktiengesellschaft Gesiba am Dienstag mit. Die gesamte Sanierungsfläche betrage rund 103.000 Quadratmeter.

Heizwärmebedarf wird um etwa 50 Prozent gesenkt

Durch die thermische Erneuerung kann der Heizwärmebedarf den Angaben zufolge um etwa 50 Prozent gesenkt werden. Damit leistet das Projekt einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion des Energieverbrauches und der CO2-Emissionen. Die Sanierung erfolge schrittweise und unter besonderer Rücksichtnahme auf die Bewohnerinnen und Bewohner.

Durch die umfangreiche Sanierung und Dekarbonisierung wird dieses Flaggschiff des sozialen Wohnbaus zukunftsfit für kommende Generationen gemacht. Das Jubiläum ist für Vizebürgermeisterin und Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak (SPÖ) ein "Auftrag, das Erfolgsmodell in die Zukunft zu führen". "Leistbarkeit, Nachhaltigkeit und höchste Wohnzufriedenheit sind die Paradigmen, die in der Tradition des Roten Wiens die erfolgreiche Geschichte des Wiener Wohnbaumodells prägen", so Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ).

Bezirksvorsteher Gerald Bischof (PSÖ) hält dazu fest: "Mit der Umsetzung dieses größten thermischen Sanierungsprojektes Österreichs ist der Wohnpark Alterlaa bestens für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet. Damit wird er einmal mehr seiner beispielgebenden Rolle für den sozialen Wohnbau weit über die Grenzen Wiens gerecht."