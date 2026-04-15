Russland-Tief! Gewitter-Front crasht Frühlingswetter

Österreich steht ein Wetterumschwung bevor. Während Saharastaub abzieht, sorgen Tiefdruckgebiete und Frontensysteme am Donnerstag und zum Wochenende für Schauer, Gewitter und wechselhafte Bedingungen.

In der Nacht auf Donnerstag dreht die Höhenströmung durch ein Tief über Russland auf Nordwest, wodurch der Saharastaub allmählich nach Südosten abgedrängt wird. Es bleibt jedoch leicht unbeständig in der Alpenrepublik.

Wolken und erste Regenschauer

An der Alpennordseite ziehen am Donnerstag einzelne Regenschauer durch, die im Tagesverlauf im Bergland häufiger werden. Am Nachmittag sind lokal Blitz und Donner möglich, wobei sich zwischendurch auch die Sonne zeigt. Besonders vom Tiroler Alpenhauptkamm bis nach Oberkärnten bleibt es länger sonnig. Bei schwachem bis mäßigem Nordwestwind erreichen die Temperaturen Höchstwerte zwischen 15 und 22 Grad.

Sonne und Quellwolken kommen

Der Freitag startet im östlichen Bergland mit Restwolken, ansonsten zeigt sich häufig die Sonne. Im Tagesverlauf entwickelt sich ein Mix aus Sonne und Wolken, wobei im östlichen Berg- und Hügelland Quellwolken entstehen. Dort können am Nachmittag lokale Schauer oder kurze Gewitter niedergehen, während es im Flachland trocken bleibt. Die Temperaturen steigen auf milde 16 bis 24 Grad.

Wetterlage am kommenden Samstag

Am Samstag scheint zeitweise die Sonne, doch vom Mühl- und Waldviertel bis ins östliche Bergland ziehen kompakte Wolkenfelder durch. Die Schauerneigung bleibt gering, und vor allem abseits der Berge zeigt sich weiterhin die Sonne. Bei schwachem Nordwestwind bleibt es mit 16 bis 23 Grad für die aktuelle Jahreszeit weiterhin mild. Im Laufe des Sonntags wird ein neues Frontensystem erneut für unbeständigere Verhältnisse sorgen.