Helene Fischer über Beauty-Behandlungen: "Botox und Filler sind völlig legitim"

Helene Fischer meldet sich nach ihrer Babypause zurück. Im Interview spricht der Popstar über neue Gelassenheit, den Umgang mit dem Älterwerden und die Vorfreude auf ihre kommende Tour im Juni.

Nach der stillen Zeit der Babypause verspürt Helene Fischer eine neue innere Ruhe und Balance. Die Sängerin erklärt im Interview mit der GALA, dass sie heute entspannter sei und die Freiheit genieße, nicht mehr alles mitmachen zu müssen. Diese neue Einstellung spiegelt sich auch in ihrem Blick auf das Thema Schönheit und Beauty-Eingriffe wider.

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Natürlichkeit auf der Bühne

Für Helene Fischer ist es völlig legitim, wenn Menschen Botox oder Filler nutzen, um sich wohler zu fühlen. Sie selbst wählt für ihre Karriere als Sängerin jedoch einen anderen Weg. „Als Sängerin transportiere ich Emotionen – im Gesicht, in jeder Nuance. Wenn ich da zu viel glätten würde, hätte ich Sorge, an Glaubwürdigkeit zu verlieren“, so Fischer. Sie möchte, dass ihr Publikum ihre Gefühle beim Singen direkt lesen kann.

Große Pläne für Juni

Die Vorfreude auf die kommende Tour, die im Juni startet, ist riesig. Das neue Konzept der 360-Grad-Show soll die Sängerin und ihre Fans viel enger zusammenbringen als bisherige Konzertbühnen. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

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Neuer Vibe spürbar

Fischer freut sich darauf, nach der leisen Zeit endlich wieder laut zu sein. Sie betont folgende Punkte für ihr Comeback:

Die Verbundenheit mit ihrem Publikum.

mit ihrem Publikum. Das Teilen der gemeinsamen Energie .

. Das Erleben des neuen Vibes bei der Tour.

Fischer findet es zudem schön, wenn man Menschen das Alter ansieht, und setzt für sich selbst auf eine klare Ausdruckskraft.