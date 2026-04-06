Er hat sich verpokert: England-Legende bekommt Glasner-Job

Die Zukunft von Oliver Glasner ist weiter ungewiss, nachdem er den Abgang von Crystal Palace im Jänner vermeldet hatte, gehen ihm langsam die Optionen aus.

Anfang Jänner bestätigte Oliver Glasner, dass er seinen auslaufenden Vertrag bei Crystal Palace nicht verlängern wird und den Londoner Traditionsverein nach zweieinhalb Jahren verlassen wird. Der 51-jährige Österreicher hat den ewigen Abstiegskandidaten in kürzester Zeit zum Top-Klub geformt.

Erstmals in der 120-jährigen Geschichte des Teams konnte mit dem FA-Cup ein großer Titel gewonnen werden, bis zum Jahreswechsel war man auch voll auf Kurs Richtung Champions-League-Startplatz. Allerdings gab es zwischen Glasner und den Klub-Bossen vor allem wegen der Transferpolitik immer wieder Unstimmigkeiten. Seit der Star-Coach seinen Abgang bekannt gegeben hatte, ist man in der Tabelle auf Platz 14 abgestürzt. Von den internationalen Startplätzen spricht niemand mehr, dafür heißt die bittere Realität nun wieder: Abstiegskampf.

Sieben Spieltage vor Saisonende liegt man nur noch 10 Punkte hinter West Ham, hat allerdings noch ein Spiel mehr zu absolvieren als der aktuelle 18. der Premier League. Während Glasner im Winter noch mit mehreren Spitzen-Klubs in Verbindung gebracht wurde, sind die Gerüchte aber mittlerweile verstummt.

Top-Kandidaten gehen andere Wege

Vor allem Tottenham und Manchester United waren aussichtsreiche Kandidaten als nächste Station. Glasner gab offen zu, dass er sich in London mit seiner Familie wohl fühlt und in England bleiben möchte. Allerdings stellt sich nun die Frage, welches Premier-League-Team noch einen Trainer braucht.

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Tottenham hat sich nach einem neuerlichen Wechsel auf der Trainerbank für Langzeit-Lösung Roberto de Zerbi entschieden und bei ManU überzeugt Interims-Coach Michael Carrick. Die "Red Devils" liegen mittlerweile auf Platz 3 in der Tabelle und sind erfolgreich, wie schon lange nicht mehr. Viele Experten meinen, dass sich der Österreicher sogar verpokert hat und die Streitereien mit den Bossen ebenso abschreckend für neue Angebote sind, wie der dramatische Absturz in der Tabelle.

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Ein überraschender Verbleib bei Crystal Palace ist auch vom Tisch. Denn laut britischen Medienberichten und Wettquoten dürfte niemand Geringerer als England-Legende Frank Lampard den Platz auf der Bank von Crystal Palace einnehmen. Der 47-Jährige ist kurz davor, mit Coventry sensationell den Aufstieg in die Premier League zu schaffen und gilt neben Robbie Keane und Thomas Frank als absoluter Wunsch-Kandidat der Verantwortlichen in London.

Rückkehr nach Deutschland?

Glasners Möglichkeiten schwinden hingegen immer mehr. Mittlerweile wirkt sogar eine Rückkehr nach Deutschland ebenso realistisch. Seine letzten Hoffnungen ruhen auf zwei Traditions-Vereinen, allerdings sind die beiden dort angestellten Coaches noch fest im Sattel.

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Die Rede ist von Newcastle United und Leeds United. Wie lange der Vertrag von Eddie Howe bei den Magpies noch läuft, ist nicht bekannt. Gerüchte, dass er kurz vor der Entlassung beim Scheich-Klub steht, gab es aber immer wieder, nach dem Vorstoß in die Champions League dürfte man heuer die internationalen Startplätze klar verpassen. Möglich, dass die Verantwortlichen nach Saisonende für frischen Wind sorgen wollen.

Bei Leeds hingegen hängt vieles von den nächsten Wochen ab. Die Nordengländer sind in der Liga auf Platz 15 und nur vier Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt, allerdings zog man am Wochenende im FA-Cup ins Halbfinale ein. Sollte man dort einen überraschenden Titel holen, könnte Daniel Farke wohl seinen Job beim britischen Red-Bull-Klub noch retten. Die Verbindung zu dem Dosen-Imperium wäre aber auch der Grund, warum Glasner eine logische Wahl wäre. Wo es den 51-Jährigen am Ende hinzieht, wird man in den kommenden Wochen erfahren.