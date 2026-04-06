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© Getty

Champions League

Kane-Comeback! Bayern atmet vor Real-Kracher auf

06.04.26, 12:05
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Aufatmen beim FC Bayern München – und das genau zur richtigen Zeit! Superstar Harry Kane ist zurück im Mannschaftstraining und macht rechtzeitig vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid (Dienstag, 21 Uhr, live auf Sky) Hoffnung auf ein Comeback. 

Zwar hatte Trainer Vincent Kompany bereits am Freitag vorsichtig Entwarnung gegeben und „halbes grünes Licht“ signalisiert. Am Montag folgte nun die Bestätigung auf dem Platz: Kurz vor Mittag stand Kane wieder mit den Kollegen auf dem Trainingsrasen an der Säbener Straße. 

Zur Erinnerung: Noch vor wenigen Tagen sah die Lage deutlich angespannter aus. Während der Länderspielpause hatte der England-Kapitän plötzlich Probleme am Sprunggelenk verspürt, brach eine Einheit ab und verpasste sogar das Testspiel gegen Japan (1:0). Auch beim Bundesliga-Auftritt in Freiburg (3:2) musste Bayern am Samstag ohne seinen Top-Torjäger auskommen.

Startelf-Einsatz noch fraglich

Umso intensiver lief danach der Wettlauf gegen die Zeit. Die Physios arbeiteten auf Hochtouren, Kane selbst war nahezu rund um die Uhr zur Behandlung vor Ort – mit einem klaren Ziel: Rechtzeitig fit werden für den Königskracher im Bernabeu. Und genau danach sieht es jetzt aus. Die Rückkehr ins Teamtraining bringt neuen Optimismus – auch wenn noch offen ist, ob es für die Startelf reicht.

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