Liebes-Aus bei Tennis-Star Taylor Fritz (28) und Influencerin Morgan Riddle (28)

Insider bestätigt Aus vom US-Powerpaar.

Nach fast sechs Jahren Beziehung verdichten sich die Anzeichen, dass Taylor Fritz und Influencerin Morgan Riddle kein Paar mehr sind. Die Tennis-Welt reagiert geschockt auf die jüngsten Entwicklungen rund um das „Power Couple“.

Funkstille auf Social Media

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Tennis-Experte Craig Shapiro meldete am Wochenende via X, dass es zwischen dem US-Star und „Moorgs“ vorbei sei. Seine Quellen bezeichnen das Aus als endgültig. Abwesenheit bei Turnieren: Fans fiel bereits zuvor auf, dass Riddle bei den letzten wichtigen Turnieren nicht mehr in der Spielerbox von Fritz saß – ein Novum in ihrer jahrelangen, engen Begleitung auf der Tour.

Gemeinsam bei Netflix-Hit "Break Point"

Stille auf Social Media: Wo früher gemeinsame Reise-Vlogs und Pärchenfotos dominierten, herrscht seit kurzem Funkstille. Das Paar, das durch die Netflix-Serie „Break Point“ weltberühmt wurde, galt seit 2020 als unzertrennlich. Eine offizielle Bestätigung steht zwar noch aus, doch die Zeichen für ein Ende der Ära „Fritz & Riddle“ sind kaum noch zu übersehen.