Riesenandrang zum Jubiläum: 140 Jahre Kult-Eissalon am Schwedenplatz

Die Erfolgsgeschichte vom Eissalon am Schwedenplatz begann vor 140 Jahren aus einer finanziellen Notlage heraus. Am Donnerstag feierte die Wiener Institution dieses stolze Jubiläum mit vielen Gratulanten.

Der Eissalon am Schwedenplatz feiert heuer sein 140. Jubiläum und ist damit der älteste Betrieb seiner Art in Wien. Am Donnerstag wurde dieser Meilenstein mit einem großen ordentlich gefeiert. Seit seiner Gründung im späten 19. Jahrhundert ist der Familienbetrieb zu einer echten Wiener Institution herangewachsen.

Ein ungeplanter Aufenthalt mit Folgen

Die Geschichte des Unternehmens begann im Jahr 1885 mit einer Prise Schicksal. Der Gründer Arcangelo Molin Pradel war damals als Holzfäller in Transsilvanien beschäftigt und wollte nach dem Konkurs seines Arbeitgebers in seine italienische Heimat zurückkehren. Da seine finanziellen Mittel jedoch nicht für die gesamte Strecke bis nach Italien ausreichten strandete er unfreiwillig in Wien.

Hier traf Molin Pradel friulanische Freunde, die ihm Arbeit als Marmorschleifer und Salamiverkäufer im Prater verschaffen konnten. Er verdiente damit so viel, um die Rückreise nach Italien anzutreten, allerdings mit der fixen Idee, in Wien bald eine Speiseeis-Erzeugung zu gründen.

1986 kehrte Molin Pradel Arcangelo nach Wien zurück, diesmal mit einigen Italienern aus dem Zoldo-Tal, und gründet die erste Eiserzeugung der Familie Molin Pradel. Der Verkauf fand von einem Eiswagerl aus statt.

Hoher Besuch beim Jubiläumsfest

Heute wird der Eissalon am Schwedenplatz von Silvio Molin Pradel bereits in der fünften Generation geführt. Das Sortiment umfasst mittlerweile mehr als 100 verschiedene Sorten und lockt im Sommer täglich Massen an Eisliebhabern in die Innenstadt.

Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Lucia Grabetz, Bürgermeister Michael Ludwig, Silvio Molin Pradel und Botschafter Giovanni Pugliese. © Roman Fuhrich

Zum feierlichen Jubiläum am Donnerstag stellten sich auch prominente Gratulanten am Donaukanal ein. Bürgermeister Michael Ludwig sowie Dompfarrer Toni Faber und der italienische Botschafter Giovanni Pugliese feierten gemeinsam mit den Betreibern das Bestehen des Traditionshauses.

Dompfarrer Toni Faber bei der Jubiläumsfeier. © Roman Fuhrich

Für die treuen Stammkunden gab es zudem ein besonderes Schmankerl, denn die ersten 100 Besucher erhielten ihr Eis heute völlig kostenlos.