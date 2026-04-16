Neuer Hotel-Geheimtipp in Wien mit grüner Ruhe-Oase und Hidden Room

Wer in Wien nach einem echten Geheimtipp sucht, wird ab morgen in der Großen Schiffgasse fündig. Hinter der Fassade des neuen Hotels Schani City verbirgt sich nicht nur ein grüner Innenhof, sondern auch eine Bar mit einem ganz besonderen Konzept.

Mitten im pulsierenden zweiten Bezirk gibt es ab Freitag einen neuen Hotspot für alle Reisenden. Die Schani Hotels setzen ihren Erfolgskurs konsequent fort und eröffnen in der Großen Schiffgasse 10 ihr mittlerweile fünftes Haus in Wien. Direkt gegenüber vom Schwedenplatz ist ein Stadthotel entstanden, das weit mehr sein möchte als nur eine einfache Unterkunft.Das Hotel Schani City versteht sich als moderne Ruheoase in einem Grätzel, das wie kaum ein anderes in Wien für den tief verwurzelten Wandel und eine lebendige Geschichte steht. Mit 126 Zimmern bietet das neue Haus genügend Platz für Business-Gäste, Familien und City-Traveller, die einen Rückzugsort voller Respekt und Offenheit suchen.

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Wüstenflair und grüne Oase

Die Gestaltung des Hauses besticht durch einen klaren und zurückhaltenden Stil, für den das renommierte Architekturbüro AllesWirdGut verantwortlich zeichnet. Natürliche Materialien wie Stein, Holz, Baumwolle und Leinen bestimmen die Ästhetik. Kakteen und Palmen bringen das Erzählerische ins Spiel – sie spiegeln den Bezug zur Wüstenlandschaft wider, der das Interieurkonzept poetisch durchzieht. Besonders hervorzuheben ist Schanis Oase, ein grüner Innenhof, der als Herzstück des Hotels zum Innehalten und Durchatmen einlädt.

© Schani Hotels

Hidden Room: Ein Ort, der in Erinnerung bleibt

Ein besonderes Highlight für Genießer ist der Hidden Room. Dieser Bereich verbindet die klassische Wiener Barkultur mit einem modernen Twist und zeigt eine klare kulinarische Handschrift. Während der Raum untertags als ruhiger Rückzugsort für einen entspannten Kaffee oder ein diskretes Gespräch dient, wandelt er sich am Abend in eine lebendige Bar. "Die Idee ist, dass Gäste sowohl die Ruhe eines versteckten Rückzugsortes genießen können als auch den Charme einer Wiener Bar erleben dürfen“, meint Markus Marth, Geschäftsführer der Schani Hotels.

Auf der Getränkekarte finden sich neben dem hauseigenen Seven Botanicals Gin auch kreative Signature Cocktails wie der Desert Rose, der mit Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey und zuckerfreiem Almdudler für eine lokale Note sorgt. Kulinarisch setzt man im Hidden Room auf knusprige Pinsa in verschiedenen Varianten, die unter Namen wie Die Tomate und das Biest oder Paradiesgarten serviert werden.

Nachhaltigkeit und smarte Technik für die Zukunft

Unter der Marke Schani Hotels finden sich bald sechs Standorte in den besten Lagen Wiens: am Hauptbahnhof, am Wilhelminenberg, auf der Mariahilfer Straße, seit März 2024 direkt gegenüber der UNO-City und ab sofort auch in 1020 mit dem neuen Hotel Schani City und ab September auch am Naschmarkt. Die smarten Lifestyle-Hotels vereinen Wiener Charme mit modernem Design und zukunftsweisenden Innovationen. Die digitale Guest Journey ermöglicht Gästen ein komfortables mobiles Check-in sowie den Zimmerschlüssel direkt auf ihrem Smartphone – und das ist nur der Anfang. Die Auszeichnungen mit dem österreichischen und europäischen Umweltzeichen belegen den verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt, der ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie ist.