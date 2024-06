Fußball-EM 2024: Die schönsten Austragungsstädte im Check

Fußball und Sightseeing, eine gute Kombination, wie wir finden. Deshalb verraten wir die schönsten deutschen Städte, die gleichzeitig Austragungsstätten der Fußball-EM 2024 sind. Was es in München, Berlin, Frankfurt, Leipzig und Hamburg zu entdecken gibt.

Die UEFA EURO 2024 wird in diesem Sommer in zehn Weltklassestadien in ganz Deutschland von 14. Juni bis 14. Juli ausgetragen. Es ist das erste große Fußballturnier, das seit der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland stattfindet und wir kennen die schönsten Austragungsstädte, die Sie jetzt besuchen müssen.

München

Wunderschöne Grünflächen. © Getty Images ×

Das Eröffnungsspiel findet in der Münchner Fußball Arena statt. Wer dabei ist, sollte sich nicht nur das Match, sondern auch die schöne Stadt ansehen: Das Herz der Stadt ist der Marienplatz. Für einen Einkaufsbummel in der Fußgängerzone oder auf dem Viktualienmarkt ist hier der ideale Ausgangspunkt. Oder man stattet dem Englischen Garten einen Besuch ab: Die 375 ha große Grünoase verbindet auf fünfeinhalb Kilometern die Naturlandschaft der Isarauen im Münchner Norden mit der Altstadt.

Frankfurt

Wolkenkratzer und ganz viel Grün. © Getty Images ×

Vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale werden in Frankfurt ausgetragen. Die Stadt bietet viel mehr als ihr Bankenviertel und die vielen Hochhäuser. Bemerkenswert ist der Anteil der Grünflächen: 45 % der Stadtfläche sind mit Wald und Wiese bedeckt. Ganz besonders sehenswert ist der Palmengarten, einer der größten botanischen Gärten Deutschlands.

Hamburg

Die Speicherstadt zählt zum UNESCO-Welterbe. © Getty Images ×

Im Volksparkstadion Hamburg werden vier Gruppenspiele und ein Viertelfinale ausgetragen. Sightseeing abseits des Fußballs ist hier ein Muss: In der Altstadt warten viele Sehenswürdigkeiten darauf, entdeckt zu werden. Die 147,3 Meter hohe Kirche St. Nikolai ist das Weltkriegsmahnmal von Hamburg. Tolle Führungen gibt’s im Rathaus, herrliche Eindrücke von der Alster und edle Shops warten am Jungfernstieg, einer Straße am südwestlichen Ufer der Binnenalster in der Innenstadt und in der Nähe des belebten Gänsemarkts. Und der größte Besuchermagnet ist wohl die Elbphilharmonie, ein Gesamtkunstwerk aus Architektur, Musik und einzigartiger Lage am Wasser.

Leipzig

Im Sommer entdeckt man die City am schönsten per Kanu. © Getty Images ×

Im Stadion von Leipzig steigen neben drei Gruppenspielen auch ein Achtelfinale. Wer hierher kommt, erlebt eine bunte Vielfalt an Sehenswürdigkeiten. Besonders die künstlerische und kreative Szene prägt die Stadt heute, die zu einer einmaligen Mischung aus Industriekultur, alten Bauten und Denkmälern, DDR-Geschichte, schönen Naturparks und hippen Lokalen geworden ist. Geheimtipp: Das Waldstraßenviertel im Häusern und Villen im Baustil der Gründerzeit.

Berlin

Aus fünf Museen besteht das Bau-Ensemble in Berlin. © Getty Images ×

Das große Finale steigt natürlich in der deutschen Hauptstadt. Und wer das Glück hat, Tickets für das Endspiel am 14. Juli zu ergattern, sollte gleich noch ein paar Tage in der pulsierenden Metropole anhängen. Zu entdecken gibt’s hier genug: Brandenburger Tor und Kurfürstendamm, Gendarmenmarkt und Museumsinsel. Und Kunst und Geschichte verschmelzen in der East Side Gallery in Friedrichshain.