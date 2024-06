× Statt Ibiza und Mykonos: Diese Orte sind besser für einen Partyurlaub im Sommer

Sie möchten in den coolsten Orten Europas feiern, tanzen und dafür auch noch möglichst wenig Geld ausgeben? Wir verraten die Party-Hotspots für Ihren Sommerurlaub.

Wenn man an rauschende Partys, internationale DJ-Line-Ups und exklusive Beach Clubs denkt, dann unmittelbar an die Urlaubsorte Ibiza und Mykonos. Die zwei Hotspots gelten unumstritten als das Mekka für Partyurlaube. Die Preise auf den zwei Inseln sind entsprechend der immensen Nachfrage in der Hochsaison auch nicht gerade günstig. Aber wo finden die besten Partys statt, die noch leistbar und nicht überfüllt sind? Wir haben vier Orte ausfindig gemacht wo die Clubs zu den besten Partys im Sommer 2024 einladen.

Mallorca, Spanien

© Getty Images ×

Malle ist nur einmal im Jahr! Etwas günstiger als auf Ibizas Playa d'en Bossa kann man auf der Nachbarstadt Party machen. Die beliebte Region Playa de Palma beheimatet den Ballermann und die Schinkenstraße. Clubs und Bars wie der Bierkönig und der Megapark sind vor allem für Eines bekannt: Party! Nicht weit entfernt befindet sich die Region Magaluf, vor allem für ihre pulsierenden Beach Clubs bekannt. Wer es etwas ruhiger mag, findet auch in der Innenstadt Palma eine Vielzahl an Bars und Clubs.

Pag (Zrce), Kroatien

© Getty Images ×

Die Insel Pag gilt als der Party-Hotspot Kroatiens. Mit einem lebendigen Nachtleben und gleich mehreren Clubs, Bars und Strandpartys bietet Pag die ideale Feier-Kulisse bis in die frühen Morgenstunden. Besonders beliebt ist der Zrce Beach. Legendäre Clubs wie das Aquarius, Noa und Papaya ziehen jedes Jahr tausende von Partygäste und internationale DJ-Größen an.

Dubrovnik, Kroatien

© Getty Images ×

Dubrovnik zieht nicht nur Game of Thrones-Fans an, sondern eignet sich auch perfekt für einen Partyurlaub. Hier feiert man in historischen Kellerklubs, wie zum Beispiel dem Culture Club Revelin. Aber auch schicke Bars in der Altstadt oder Party-Locations direkt am Strand locken mit hervorragenden Drinks und guter Stimmung. Mit seiner einzigartigen Mischung aus Kultur und Nachtleben ist Dubrovnik zweifelsohne ein erstklassiges Reiseziel für alle, die nach einem unvergesslichen Partyurlaub suchen.

Bodrum, Türkei

© Getty Images ×

Auch in der Türkei weiß man wie man feiert. Bodrum gilt als Saint Tropez der Türkei. Der Yachthafen in Bodrum gilt als exklusive Partystätte, mit stylischen Bars, coolen Discos und vor allem auch günstigen Hotels. Großraumdiskos sucht man hier vergebens, stattdessen spielt sich das Party-Leben in Bodrum an Stränden, in kleinen Clubs und in exklusiven Restaurants ab.