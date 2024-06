× So viel kostet eine Woche Spanien-Urlaub 2024

Mallorca, Barcelona und die Costa Brava zählen zu den Top-Urlaubszielen im Sommer. Wir verraten, wie teuer dieses Jahr eine Woche Urlaub in Spanien ist.

Von traumhaften Inseln, über facettenreiche Küstenorte bis hin zu lebendigen Metropolen - kaum ein Land hat im Sommer so viel zu bieten wie Spanien. Ob beim Sightseeing in Madrid, beim Kitesurfen auf Fuerteventura oder beim Sonnetanken an einem der Traumstrände der Balearen, ein Urlaub auf der iberischen Halbinsel und den spanischen Inseln begeistert Jahr für Jahr aufs Neue.

Großer Pluspunkt: Ein Sommerurlaub in Spanien bietet nicht nur herrliches Wetter, köstliche Tapas und ein abwechslungsreiches Programm, sondern ist auch durchaus leistbar. Wir verraten, welche Kosten ein Spanien-Urlaub birgt.

So viel kostet ein Spanien-Urlaub

Ein einwöchiger Spanien-Urlaub erweist sich dieses Jahr als erschwinglich. Laut dem Reiseführer "Tourlane" kostet eine Woche diesen Sommer im Durchschnitt etwa 861 Euro pro Person, ohne Flüge. Pro Reisetag und Person kommt das auf ungefähr 123 Euro, nur fast halb so viel wie im Nachbarland Italien. In den Kosten inkludiert sind Übernachtungen in 3*-Hotels, Mahlzeiten in guten Restaurants und sogar die Buchung eines kleinen Mietwagens. Zudem können Sie dafür auch an beliebten Aktivitäten in Spanien teilnehmen.

So sparen Sie beim Spanien-Urlaub

Ist das Reisebudget etwas kleiner, ist ein Spanien-Urlaub sogar bereits für rund 46 Euro pro Tag möglich. Hierbei übernachten Sie in 1*- bis 2*-Hotels und nutzen statt einem Mietwagen öffentliche Verkehrsmittel. Traditionelle kulinarische Köstlichkeiten und Snacks können ebenfalls in dem Budget probiert werden. Besonders vorteilhaft: Selbst bei einem begrenzten Budget stehen Ihnen in Spanien zahlreiche kostenlose Aktivitäten zur Auswahl - von öffentlichen Stränden bis atemberaubende Kulturstätten.

Wer hingegen eine Luxusreise plant, sollte in Spanien mit einem Tagesbudget von mindestens 194 Euro pro Person rechnen. Dafür locken fantastische 4*- bis 5*-Hotels, tägliche drei Gänge-Budgets, ein eigener großer Mietwagen und die Teilnahme an privat-geführten Touren.