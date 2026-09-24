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Hochzeit in Italien

Måneskin-Sänger hat seine Liebste geheiratet

SR
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Dove Cameron und Måneskin-Star Damiano David sollen geheiratet haben! Das Paar wurde am Donnerstag in weißen Outfits im italienischen Montalcino gesichtet. Kurz darauf tauchten die ersten Bilder im Netz auf.
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Die 30-jährige Schauspielerin und der 27-jährige Musiker wurden am 24. September gemeinsam in Montalcino fotografiert. Beide trugen weiße Kleidung – und offenbar war gerade ihre Hochzeit gefeiert worden.

Die Bilder verbreiteten sich kurz darauf in den sozialen Medien. Eine offizielle Bestätigung der Hochzeit lag zunächst nicht vor.

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Vom Kennenlernen bis zur Verlobung

Dove Cameron und Damiano David lernten sich bereits 2022 bei den MTV Video Music Awards kennen. Damiano war damals mit seiner Band Måneskin für den Preis als "Best New Artist" nominiert, Cameron ebenfalls – sie gewann die Auszeichnung.

© GC Images

Ein Jahr später wurden die beiden ein Paar.

Im Oktober 2025 verlobten sich Cameron und David. Öffentlich machten sie die Nachricht allerdings erst im Jänner 2026.

So machte Damiano den Antrag

Anfang dieses Jahres sprach Cameron in einem Interview über die Verlobung. Dabei verriet sie auch, wie Damiano ihr die Frage aller Fragen stellte und warum das Paar die Nachricht zunächst für sich behalten hatte.

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Nun könnten die beiden den nächsten Schritt gemacht haben. Die Fotos aus Montalcino sorgen jedenfalls für Hochzeits-Spekulationen – und zeigen das Paar ganz in Weiß.

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