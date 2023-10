× Chris Steger: ''Ich bin keine Kopie von Andreas Gabalier''

2021 rockte sich Chris Steger mit ''Zefi'x' in alle Herzen. Jetzt legt er mit der neuen CD ''Koa Garantie'' und einer Brandwagen-Tour quer durch Österreich nach.

„In der heutigen Zeit gibt es ja nur mehr für wenige Dinge eine Garantie. Deshalb sollte man auch mehr probieren. Auch ganz ohne Angst.“ Chris Steger (19), 2021 mit „Zefix“ der jüngste Amadeus Sieger aller Zeiten, liefert am Freitag das neue Album „Koa Garantie“ 12 Songs, die ihm „im Auto, beim Wandern oder beim Sport“ eingefallen sind und mit denen er die Tradition unsere musikalischen Helden fortsetzen will. „Der Überbegriff ist Austropop. Vordergründig Gitarrenmusik. Schlager oder Volksmusik ist es nicht,“ erklärt er im Oe24.TV-Interview, „Ambros, STS oder Fendrich sind meine Vorbilder. Von denen kam man sich viel abschauen. Vor allem in Punkto Texten. Da ist alles glaubwürdig. Und das will ich auch sein.“

© Universal Music



2016 gewann er den Kiddy Contest („Das waren ganz witzige Erfahrungen, aber jetzt freue ich mich, dass ich selbst Musik machen kann.“), 2020 hielt er sich mit „Zefix“ gleich 19 Wochen in die Charts. 2021 gab’s die Live-Premiere am Donauinselfest ("Da ist mir das Herz schon ein bisschen schneller gesprungen:“) und jetzt legt er nach dem absolvierten Grundwehrdienst beim Bundesheer („Da habe ich das frühe Aufstehen gelernt und Freunde fürs Leben gefunden.“) wieder los. Mit den neuen Hits, wo er auch die menschliche Gier ("Nua Papier") oder Vorurteile ("Menschenkinder") aufgreift.

Und einer Brandwagen quer durch Österreich, die am Freitag in der SCS startet und u.a. auch in Salzburg (10. 10.), Linz (11. 10.) oder Graz (12. 10.). stoppt. „Da werden wir zu dritt akustisch das Album vorstellen und damit die Leute hoffentlich zum Lachen oder zum Weinen bringen.“

© zeidler ×

Mit seine coolen Lederhosen-Look und der Elvis-Tolle wurde Steger beim Karriere-Start noch als Mini-Gabalier gefeiert. Ein Attribut, dass er jetzt mit Augenzwinkern sieht. „Ich bin keine Kopie von Andreas Gabalier, denn ich mache eine ganz andere Musik. Aber eigentlich ist es eine Ehre mit Gabalier verglichen zu werden. Was der schon alles geleistet hat ist beeindruckend.“