Prime Day: Dieser Stanley-Thermobecher ist jetzt im Angebot

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Kaffee auf dem Weg ins Büro, Tee beim Herbstspaziergang oder das Lieblingsgetränk für eine längere Autofahrt: Ein guter Thermobecher gehört für uns zu diesen kleinen Alltagsdingen, die man erstaunlich schnell nicht mehr missen möchte. Passend zum Prime Day gibt es bei Amazon aktuell den Stanley 1913 Aerolight Transit Thermobecher im Angebot – und besonders die Farbe Cherry Blossom hat es uns angetan.

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Stanley für unterwegs: praktisch und richtig schön

Mit einem Fassungsvermögen von 0,35 Litern hat der Aerolight Transit eine angenehme Größe für Kaffee, Tee oder andere Heißgetränke. Besonders praktisch für alle, die morgens gerne ihr Getränk mitnehmen: Der Becher soll Getränke bis zu vier Stunden warm halten.

Auch unterwegs wurde mitgedacht. Der Stanley ist auslaufsicher konzipiert und passt in gängige Getränkehalter im Auto. Nach Gebrauch kann er außerdem einfach in die Spülmaschine – für uns definitiv ein Pluspunkt, denn ein To-go-Becher sollte den Alltag schließlich einfacher und nicht komplizierter machen.

STANLEY 1913 Aerolight Transit Thermal Mug 0.35 L © STANLEY

Cherry Blossom ist unser Favorit – aber Sie haben die Wahl

Wir würden wahrscheinlich direkt zu Cherry Blossom greifen. Der zarte Rosaton macht aus dem praktischen Thermobecher fast schon ein kleines Accessoire für Schreibtisch, Handtasche oder Auto.

Sie sind kein Rosa-Fan? Kein Problem: Den Stanley Aerolight Transit gibt es in vielen verschiedenen Farben. Damit können Sie sich genau die Variante aussuchen, die zu Ihnen passt – von zurückhaltend bis auffälliger.

Gerade wenn Sie ohnehin schon länger mit einem Stanley liebäugeln, finden wir den Prime Day einen schönen Anlass, sich die verschiedenen Modelle und Farben genauer anzusehen. Und mal ehrlich: Wenn der Kaffee morgens länger warm bleibt und der Becher dabei auch noch gut aussieht, sind wir ziemlich schnell überzeugt.

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