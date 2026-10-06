Prime Day: Das sind die besten Kindle-Deals bei Amazon

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Wenn draußen die Abende wieder länger werden, gibt es für uns kaum etwas Gemütlicheres, als mit einem guten Buch auf dem Sofa zu verschwinden. Und genau deshalb schauen wir beim Prime Day nicht nur nach Beauty, Mode oder Küchengeräten – sondern auch nach den Kindle-Angeboten. Denn wer schon länger über einen E-Reader nachdenkt oder sein älteres Modell ersetzen möchte, findet aktuell gleich mehrere spannende Deals.

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Vom unkomplizierten Kindle für unterwegs bis zum Colorsoft mit Farbdisplay: Wir haben uns drei Angebote herausgesucht und verraten Ihnen, welcher Kindle zu wem passt.

Kindle Colorsoft im Komplett-Set: Unser Tipp für alle, die direkt loslegen möchten

Dieses Angebot gefällt uns besonders, weil Sie nicht erst sämtliches Zubehör einzeln zusammensuchen müssen. Im Bundle steckt der Kindle Colorsoft mit 16 GB Speicher gemeinsam mit einer Stoffhülle in Jade und dem 9-W-Powerfast-Netzteil.

© Amazon Kindle

Der Colorsoft bringt Farbe auf den Kindle – und genau das macht beim Stöbern durch Buchcover oder bei farbigen Inhalten überraschend viel aus. Gleichzeitig bleibt das Gerät auf das konzentriert, was wir an einem Kindle mögen: lesen, ohne ständig von Nachrichten, Social Media oder anderen Apps abgelenkt zu werden.

Die jadefarbene Hülle ist für uns außerdem ein kleines Extra, das das Set deutlich hübscher macht. Wenn Sie Ihren Kindle gerne überallhin mitnehmen, haben Sie damit direkt einen passenden Schutz dabei.

Der klassische Kindle: Klein, leicht und unkompliziert

Sie brauchen gar keinen großen Schnickschnack und möchten eigentlich nur eines – lesen? Dann würden wir uns den Kindle mit 16 GB aus dem Modelljahr 2024 genauer ansehen.

© Amazon Kindle

Er ist leicht und kompakt, bietet schnelle Seitenwechsel und einen kontrastreichen Bildschirm. Genau darin liegt für uns auch sein Reiz: Er macht aus Lesen keine technische Wissenschaft. Buch auswählen, gemütlich machen und loslegen.

Besonders praktisch ist das kompakte Format auf Reisen oder für den täglichen Weg zur Arbeit. Statt mehrere Bücher in die Tasche zu packen, nehmen Sie einfach Ihre digitale Bibliothek mit. Beachten sollten Sie bei diesem Angebot lediglich, dass es sich um die Version mit Werbung handelt.

Kindle Colorsoft Signature Edition: Für alle, die sich das Upgrade gönnen möchten

Und dann gibt es noch das Modell, bei dem wir selbst ein bisschen länger hängen bleiben würden: die Kindle Colorsoft Signature Edition mit 32 GB.

Hier bekommen Sie nicht nur ein Farbdisplay, sondern auch deutlich mehr Speicherplatz. Dazu kommen eine automatisch regulierte Frontbeleuchtung und die Möglichkeit zum kabellosen Laden. Gerade wenn Sie Ihren E-Reader sehr häufig verwenden und ihn über mehrere Jahre behalten möchten, können solche Komfortfunktionen den Unterschied machen.

© Amazon Kindle

Auch optisch wirkt die Metallic-Black-Version angenehm schlicht. Für uns ist sie deshalb der Kindle für alle, die sagen: Wenn ich mir schon einen neuen E-Reader kaufe, dann möchte ich gleich die komfortablere Variante.

Welchen Kindle würden wir nehmen?

Das hängt tatsächlich davon ab, wie Sie lesen. Möchten Sie einfach einen leichten E-Reader für Romane und Reisen, würden wir zum klassischen 16-GB-Kindle greifen. Er konzentriert sich auf das Wesentliche und dürfte für viele Leserinnen und Leser vollkommen ausreichen.

Das Colorsoft-Bundle mit Hülle und Netzteil finden wir besonders interessant, wenn Sie erstmals einen Kindle kaufen und direkt ein komplettes Set möchten. Unser persönlicher Luxus-Favorit ist allerdings die Colorsoft Signature Edition: Farbdisplay, 32 GB, automatische Frontbeleuchtung und kabelloses Laden machen sie zum spannendsten Upgrade der drei Modelle.

Und ganz nebenbei: Ein Kindle ist für uns auch eines dieser Geräte, bei denen man plötzlich wieder viel öfter liest. Wenn statt drei Büchern für den Urlaub nur noch ein schmales Gerät in die Handtasche muss, gibt es schließlich kaum noch eine Ausrede.

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