Dieser starke Akku-Staubsauger kostet im Prime-Angebot nur 86 Euro

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Krümel in der Küche, Haare auf dem Badezimmerboden und Staub, der sich gefühlt über Nacht wieder unter dem Sofa sammelt: Staubsaugen gehört definitiv nicht zu unseren liebsten Beschäftigungen. Umso besser, wenn es schnell und ohne lästiges Kabel funktioniert. Genau deshalb ist uns beim Amazon Prime Day dieser kabellose Akku-Staubsauger von Authmic aufgefallen.

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Das Modell ist aktuell im Prime Deal erhältlich und bringt einige Funktionen mit, die man sonst eher bei deutlich prominenteren Staubsauger-Marken erwartet. Besonders spannend: eine angegebene Saugleistung von bis zu 50.000 Pa, bis zu 50 Minuten Laufzeit und ein integriertes Touch-Display.

Battery Vacuum Cleaner © Authmic

50.000 Pa und bis zu 50 Minuten ohne Kabel

Was wir an Akku-Staubsaugern lieben? Sie sind sofort einsatzbereit. Kein Kabel ausrollen, keine Steckdose suchen und kein schweres Gerät hinter sich herziehen. Der Authmic kommt auf eine angegebene Laufzeit von bis zu 50 Minuten und eignet sich sowohl für Hartböden als auch für Teppiche.

Mit seinem 1,6-Liter-Staubbehälter bietet er außerdem ordentlich Platz. Dazu kommt ein H13-HEPA-Filtersystem, das gerade beim Aufsaugen von feinem Staub interessant ist.

Haustierbesitzer sollten genauer hinsehen

Wer mit Hund oder Katze zusammenlebt, weiß: Tierhaare entwickeln ein erstaunliches Talent dafür, wirklich überall aufzutauchen. Genau hier soll die Anti-Tangle-Bürste helfen. Sie ist darauf ausgelegt, das Verheddern von Haaren an der Bürstenrolle zu reduzieren.

Damit könnte der Akkusauger gerade für Haushalte mit Haustieren interessant sein – aber natürlich auch für alle, die lange Haare haben und schon einmal minutenlang eine Staubsaugerbürste davon befreien mussten.

Battery Vacuum Cleaner © Authmic

Ein Prime-Day-Deal, den wir uns genauer ansehen würden

Für uns ist das genau die Art von Angebot, die den Prime Day interessant macht: ein praktisches Haushaltsgerät mit 50.000 Pa, Touchscreen, bis zu 50 Minuten Akkulaufzeit, großem Staubbehälter und Anti-Tangle-Bürste.

Wenn Sie ohnehin schon länger Ihren alten Kabelstaubsauger ersetzen oder sich einen zusätzlichen Akkusauger für die schnelle Reinigung zwischendurch zulegen möchten, könnte dieser Prime Deal einen Blick wert sein. Denn seien wir ehrlich: Staubsaugen wird dadurch vielleicht nicht zu unserem neuen Hobby – aber wenn es schneller erledigt ist, nehmen wir das gerne mit.

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