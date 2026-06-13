Regenwalze zieht über Österreich

Vor allem im Osten des Landes muss man mit Starkregen rechnen.

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Der Samstag beginnt in weiten Teilen des Landes nass mit starken Regenfällen. Auch in Wien zeigt sich der Himmel zunächst oft bewölkt, ehe die Niederschläge im Laufe des Nachmittags allmählich nachlassen. Erst gegen Abend setzt sich zunehmend freundlicheres Wetter durch. Während es im Süden und Westen bereits von Beginn an deutlich sonniger und trockener bleibt, müssen die Bewohner der Bundeshauptstadt etwas mehr Geduld mitbringen.

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Die Temperaturen erreichen am Samstag angenehme 20 bis 26 Grad. In Wien werden Höchstwerte um die 22 bis 24 Grad erwartet. Dazu weht zeitweise ein lebhafter Westwind.

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Es bleibt wechselhaft

Am Sonntag nimmt die Regengefahr dann erneut zu. Während der Süden und Westen zunächst noch sonnig in den Tag starten, ziehen im Norden schon am Vormittag wieder dichtere Wolken auf. Damit steigt auch in Wien die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer deutlich an. Im Tagesverlauf breiten sich die Wolken weiter aus, und besonders im Osten Österreichs muss immer wieder mit Niederschlägen gerechnet werden.

Zu den Regionen mit den größten Regenmengen zählen laut Prognose das Burgenland sowie die Südoststeiermark. Auch rund um Wien bleibt es unbeständig. Zwar sind dort keine größeren Unwetter angekündigt, einzelne Schauer können jedoch den gesamten Tag über auftreten.

Besonders aufmerksam sollten die Menschen im Südosten des Landes sein. Dort sind am Sonntagnachmittag auch Gewitter möglich. Der Wind frischt zudem auf und weht zunehmend lebhaft bis kräftig aus West bis Nordwest.

Mit Höchstwerten zwischen 19 und 27 Grad bleibt es zwar weiterhin frühsommerlich warm, doch vor allem in Wien dürfte der Regenschirm am Sonntag ein sinnvoller Begleiter sein. Erst zu Beginn der kommenden Woche zeichnet sich wieder etwas freundlicheres Wetter ab.