Österreichs größtes Pumpspeicherkraftwerk wie 25 Mio. Haushaltsspeicher

Als Erweiterung für das bestehende Kraftwerk soll das Lünerseewerk II das volle Potenzial des Lünersees ausschöpfen.

Zur Genehmigung werden rund 230 Pläne vorgelegt.

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Der Vorarlberger Energieversorger illwerke vkw wird am Freitag sein Großprojekt "Lünerseewerk II" zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) bei der Behörde einreichen. Bis 2036 soll im Montafon um 2,65 Mrd. Euro das größte Pumpspeicherkraftwerk im deutschsprachigen Raum entstehen. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) forderte angesichts dieses Schritts eine nationale Kraftwerksstrategie, um die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten.

1.300 Meter Wasser-Fallhöhe

Das geplante Pumpspeicherkraftwerk soll mit drei hochflexiblen, voll regelbaren Maschinensätzen eine Leistung von 1.100 Megawatt im Turbinenbetrieb und 1.050 Megawatt im Pumpbetrieb erreichen. Die im Lünersee speicherbare Energiemenge beträgt laut illwerke vkw rund 240 Gigawattstunden, das entspreche der Speicherkapazität von rund 25 Millionen Haushaltsspeichern. Die außergewöhnliche Fallhöhe von rund 1.300 Metern ermögliche eine besonders effiziente Nutzung der vorhandenen Wasserressourcen.

Ein zentraler Vorteil des Projekts sei die Nutzung des bereits bestehenden Speichers, hieß es. Das Kraftwerk selbst wird unterirdisch errichtet. Die wesentlichen Anlagenteile wie Druckstollen, Druckschacht, Wasserschloss und Krafthauskaverne liegen im Berg.

Die Einreichung behandelt rund 40 Fachbereiche und umfasst etwa 50 Berichte sowie etwa 230 Pläne. Rund 20 externe Experten sowie Fachbüros waren in die Ausarbeitung eingebunden.