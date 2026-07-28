Festwochen Open Air mit Parov Stelar, Stipsits & Co.

Vier Tage Kulturgenuss zwischen Traunsee und Traunstein mit Philipp Hochmair, Thomas Stipsits & Band, Parov Stelar und HERstage.

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Gmunden. Strahlender Sonnenschein und die beeindruckende Kulisse von Traunstein und Traunsee bilden in den kommenden Tagen den idealen Rahmen für das große Festwochen Open Air der Salzkammergut Festwochen Gmunden. Von Donnerstag, 30. Juli, bis Sonntag, 2. August, verwandelt sich der Toscanapark in einen einzigartigen Kulturraum unter freiem Himmel. Den Auftakt gestaltet am Donnerstag Philipp Hochmair mit seiner intensiven Performance "Hochmair, wo bist du?".

Austropop im Toscanapark

Am Freitag bringt Thomas Stipsits & Band mit "Austropop lebt!" die großen Lieder des Austropop in den Toscanapark. Der Samstag gehört Parov Stelar, der mit seiner aktuellen Live Show eines der musikalischen Highlights des Festwochensommers präsentiert. Den Abschluss bildet am Sonntag die neue Reihe HERstage, die mit Anna Buchegger, lovehead und Ankathie Koi drei außergewöhnliche Künstlerinnen der jungen österreichischen Musikszene erstmals gemeinsam auf eine Bühne bringt.

Das Konzert von Parov Stelar ist ausverkauft. Für die drei anderen Konzerte gibt es noch Tickets.