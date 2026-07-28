Neues Strandbad am Attersee im Probebetrieb

Jahrzehnte forderte die Öffentlichkeit das ehemalige Eisenbahnerbad frei zugänglich zu machen. Die Grünen wollen noch mehr freie Seezugänge und fordern ein Vorkaufsrecht für Seegrundstücke durch das Land.

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OÖ. Im "Eisenbahnerbad" in Schörfling am Attersee (Bez. Vöcklabruck) ist im Juni ein provisorischer Sommerbetrieb gestartet, weitere Fläche sollen bis zum nächsten Sommer gestaltet werden.

Die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) haben im Vorjahr mehr als 8.000 m² Fläche von der ÖBB angekauft und zusätzliche Flächen angemietet. Insgesamt entstehen dadurch rund 13.000 Quadratmeter öffentlich und kostenlos zugängliche Freizeit- und Erholungsflächen mit Beachvolleyplatz und Kinderspielplatz direkt am Attersee.

Vorkaufsrecht für Seezugänge

Raumordnungssprecher Rudi Hemetsberger. © Hemetsberger

Die Grünen trommeln seit Jahren für noch mehr öffentliche Seezugänge.

"Wir stehen vor der Situation, dass etwa an Attersee und Traunsee ein Viertel der Ufer frei zugänglich sind und bei drei Viertel die Leute vor Balken und Zäunen stehen. Neue Plätze kann man nicht herzaubern. Ganz klar. Es gibt einen Markt und Kriterien. Aber man kann die Grundlagen verändern. Daher fordern wir ein Vorkaufsrecht für Seegrundstücke durch das Land“, sagt der Grüne Raumordnungssprecher LAbg. Rudolf Hemetsberger.

Insgesamt stehen mehr als 50 kostenfreie Badeplätze an den Seen Oberösterreichs zur Verfügung.