Immobilie oder Aktie? Laut Immo Analytics Halbjahresbericht unentschieden
Anlage

Immobilie oder Aktie? Laut Immo Analytics Halbjahresbericht unentschieden

02.09.25, 14:39
Der Halbjahresbericht zum Wiener Wohnungsmarkt von Immo Analytics zeigt, dass – gemessen an der Rendite – Wohnung und Aktie auf Augenhöhe sind.

Lohnt sich der Kauf einer Eigentumswohnung in der aktuellen Marktlage? Diese Frage stellen sich viele – besonders im Vergleich zu Aktien. Eine Analyse mit dem IMMOkalkulator zeigt überraschende Ergebnisse: Eine Erstbezugswohnung in einem Wiener Außenbezirk – bei rund 6.700 Euro/m², 20 % Eigenkapital und 3,5 % Zinsen – erzielt eine Nettorendite von etwa 4,6 % pro Jahr.

Wohnung oder Aktie? Vergleichbares Renditeniveau für Langfristanleger
Um dasselbe Ergebnis am Aktienmarkt zu erreichen, wäre eine Bruttorendite von 6,35 % notwendig. Zum Vergleich: Der ATX Total Return Index lag zwischen 1992 und 2024 bei durchschnittlich 6,7 %. „Langfristig gelingt es nur wenigen Anlegern, den Markt dauerhaft zu übertreffen. Für Privatanleger bewegen sich Eigentumswohnungen und Aktien daher aktuell auf ähnlichem Renditeniveau“, sagt Immo Analytics Geschäftsführer Gregor Pfeiffer.

Neben Rendite spielen individuelle Faktoren wie Lebensumstände, Flexibilität und Transaktionskosten eine Rolle. Für Langfristanleger mit ausreichend Eigenkapital bleibt Wohneigentum eine konkurrenzfähige Alternative – zumal der Wiener Markt stabil wirkt und das Kaufinteresse wieder steigt.

