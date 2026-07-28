Ist dein Wort dabei? Das sind die Top 10 Jugendwörter 2026

Seit 2008 sorgt die Wahl zum Jugendwort des Jahres für Gesprächsstoff. Nun stehen die Top 10 Nominierte fest und die Abstimmung über die neuen Trendbegriffe läuft bereits online.

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Seit 2008 sorgt die Wahl zum Jugendwort des Jahres für Gesprächsstoff. Damals gewann "Gammelfleischparty" als humorvolle Bezeichnung für Ü30-Partys. In den letzten Jahren schafften es Begriffe wie "YOLO", "I bims", "cringe" oder "das crazy" aufs Siegertreppchen und spiegeln Trends aus Popkultur und Jugendsprache wider. Bis zum 20. August, 2026, kannst du für eines der zehn nominierten Wörter online HIER abstimmen. Anschließend werden die Stimmen ausgewertet, bevor von Donnerstag, 28. August, 2026, bis zum Montag, 28. September, 2026, noch einmal über die drei Finalisten abgestimmt wird. Am Samstag, 10. Oktober, 2026, wird das Siegerwort auf der Frankfurter Buchmesse verkündet.

Bekannte Favoriten der aktuellen Nominierung

Zu den diesjährigen Top 10 zählen viele Begriffe, die durch soziale Medien und Musik populär wurden. "67" etwa wurde durch TikTok und das Lied "Doot Doot (6 7)" viral und ist zum Running Gag in der Generation Alpha geworden. Auch das türkische "Süper" – bekannt aus einem viralen Video eines Ultramarathonläufers – wird verwendet, wenn etwas besonders gut ist. Weitere Nominierte sind: "Macker" (je nach Kontext: Boyfriend, Kumpel oder einfach ein Typ), "Crashout" (völlig ausrasten), "Peak" (der Höhepunkt, das Beste), "Gute Käse" (humorvoll für "richtig gut") sowie der Klassiker "Digga", der in vielen Kontexten als Anrede oder Ausruf dient.

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Einflüsse aus Musik und Gaming

Auch Songtitel und Memes finden sich auf der Liste: "Du bist gut genug" ist ein viraler Song von Blumengarten feat. KitschKrieg und Shirin David, der mittlerweile als neue deutsche Nationalhymne bezeichnet wird. "Schere" steht für "Sorry, mein Fehler" und stammt aus der Gaming-Szene, während "Ragebait-Content" Inhalte beschreibt, die absichtlich provozieren, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Ein Rückblick auf frühere Sieger

In den vergangenen Jahren sicherten sich "das crazy" (2025), "Aura" (2024) und "goofy" (2023) den Titel. Die Wahl zum Jugendwort des Jahres zeigt, wie dynamisch und kreativ die Jugendsprache ist und wie stark sie von aktuellen Trends beeinflusst wird.