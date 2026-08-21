Letzte Chance: Dieses SUP ist perfekt für den Spätsommer

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Der August neigt sich langsam dem Ende zu. Aber mal ehrlich: Warum sollten wir den Sommer schon abschreiben? Gerade der Spätsommer schenkt uns oft noch einige herrlich warme Tage – und Seen, Flüsse und Strände sind häufig deutlich entspannter als während der großen Ferienzeit.

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Wer den Sommer noch ein wenig verlängern oder einen Spätsommerurlaub am Wasser geplant hat, könnte deshalb beim aufblasbaren SUP von SMOOL hängen bleiben. Das Board misst 335 × 80 Zentimeter, ist auch für Anfänger gedacht und kostet aktuell 191,59 Euro.

SMOOL SUP Aufblasbares Stand Up Paddle Board 335cm*80cm © SMOOL

Noch einmal rauf aufs Wasser

Vielleicht sind es sogar genau diese letzten Sommertage, die besonders schön sind: morgens etwas kühlere Luft, nachmittags Sonne und deutlich weniger Trubel als während der großen Ferienzeit.

Das SMOOL-Board ist als Allround-SUP für See, Fluss und Meer konzipiert. Die großzügige Fläche und das rutschfeste EVA-Deck dürften besonders Einsteigern entgegenkommen.

Und Sie müssen dafür nicht gleich nach Italien oder Kroatien fahren. Auch der nächste geeignete Badesee kann sich mit einem SUP plötzlich nach einem kleinen Urlaub anfühlen.

SMOOL SUP Aufblasbares Stand Up Paddle Board 335cm*80cm © SMOOL

Praktisch für den Spätsommerurlaub

Dass das Board aufblasbar ist, finden wir besonders praktisch. Ein mehr als drei Meter langes festes SUP lässt sich schließlich nicht mal eben in den Kofferraum werfen. Dieses Modell können Sie dagegen kompakter transportieren, am Wasser aufpumpen und anschließend wieder verstauen.

Gerade für einen Septemberurlaub am See oder Meer ist das interessant. Statt vor Ort jedes Mal ein Board auszuleihen, haben Sie Ihr eigenes dabei und können spontan aufs Wasser, wenn Wetter und Bedingungen passen.

Anfänger sollten möglichst auf ruhigem Wasser starten und sich vorab über Wind, Wetter, lokale Vorschriften und die notwendige Sicherheitsausrüstung informieren.

SMOOL SUP Aufblasbares Stand Up Paddle Board 335cm*80cm © SMOOL

Unser Tipp für die letzten Sommertage

Machen Sie aus dem SUP-Ausflug ruhig einen ganzen Tag. Handtuch, Sonnenschutz, Getränke und etwas zu essen einpacken, einen schönen See suchen und noch einmal bewusst Sommer spielen.

Für 191,59 Euro bekommen Sie hier ein aufblasbares SUP samt Zubehör, das nicht nur für den aktuellen Spätsommer interessant ist, sondern im nächsten Sommer direkt wieder zum Einsatz kommen kann.

Denn nur weil der Herbst langsam näher rückt, muss der Sommer noch nicht vorbei sein. Manchmal braucht es nur ein Board, einen freien Nachmittag und ein bisschen Sonne, um ihn noch ein paar Wochen zu verlängern.

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