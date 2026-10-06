XXL-Deal: Diese riesigen 83- und 85-Zoll-TVs sind im Angebot

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Größer geht Heimkino fast nicht: Wer schon länger von einem Fernseher träumt, der das Wohnzimmer in einen kleinen Kinosaal verwandelt, sollte beim Amazon Prime Day genauer hinsehen. Mit dem Samsung OLED S90H mit 83 Zoll und dem Hisense 85U7DSE mit gigantischen 85 Zoll sind gleich zwei XXL-Fernseher Teil der großen Prime-Angebote. Und beide bringen Technik mit, die nicht nur Filmfans, sondern auch Gamer begeistern dürfte.

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Unser Highlight: 83 Zoll OLED-Power von Samsung

210 Zentimeter Bildschirmdiagonale – allein diese Zahl macht deutlich, dass der Samsung OLED S90H kein Fernseher für nebenbei ist. Auf 83 Zoll bekommen Sie ein echtes Heimkino-Erlebnis, das gerade bei Filmen, Serien und Sport richtig zur Geltung kommt.

Samsung OLED S90H 4K 83 Inch (210 cm) © Samsung

Besonders spannend ist natürlich die OLED-Technologie in Kombination mit 4K-Auflösung und OLED HDR+. Dazu kommt "Glare Free", wodurch störende Reflexionen reduziert werden sollen. Das kann vor allem in helleren Wohnzimmern praktisch sein.

Doch der Samsung ist nicht nur fürs nächste Serien-Wochenende gemacht. Mit bis zu 165 Hz, HDMI 2.1, NVIDIA G-SYNC und AMD FreeSync Premium Pro richtet sich der XXL-TV auch ganz klar an Gamer. Wer eine leistungsstarke Konsole oder einen Gaming-PC anschließt, bekommt hier einen Fernseher, der gleichzeitig zum riesigen Gaming-Screen werden kann. Dolby Atmos rundet das Entertainment-Paket ab.

Und genau deshalb ist der Prime Day bei einem Gerät dieser Größenordnung interessant: Wer ohnehin einen großen Premium-TV kaufen wollte, sollte sich das aktuelle Angebot genauer ansehen.

Noch größer: Hisense bringt 85 Zoll ins Wohnzimmer

Sie möchten wirklich keine Kompromisse bei der Bildschirmgröße machen? Dann wartet mit dem Hisense 85U7DSE die nächste XXL-Option. Der 85-Zoll-Fernseher kombiniert 4K UHD mit Hi-QLED Mini LED und einer Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz.

Hisense 85U7DSE TV 85 Inches © Hisense

Dazu kommen unter anderem Dolby Vision und Dolby Atmos, IMAX Enhanced, FreeSync Premium Pro sowie ein AI-Lichtsensor. Der Hi-View AI Engine übernimmt zudem die intelligente Bildverarbeitung. Beim Sound setzt das Modell auf ein von Devialet abgestimmtes Audiosystem.

Damit ist auch der Hisense ein spannender Kandidat für alle, die Filme und Sport möglichst groß erleben möchten oder einen Fernseher suchen, der auch beim Gaming einiges zu bieten hat.

Zwei Prime-Deals für echtes Heimkino

Natürlich braucht ein Fernseher mit 83 oder 85 Zoll entsprechend Platz. Wenn Ihr Wohnzimmer groß genug ist und Sie ohnehin über ein echtes Heimkino-Upgrade nachdenken, sind diese beiden Prime-Angebote aber definitiv einen Blick wert.

Der Samsung S90H ist unser Tipp für alle, die OLED, starke Gaming-Features und ein besonders hochwertiges Gesamtpaket suchen. Der Hisense wiederum punktet mit noch einmal etwas mehr Bildfläche und einer umfangreichen Ausstattung aus Mini LED, QLED, 144 Hz und Dolby-Technologien.

Egal, für welches Modell Sie sich entscheiden: Bei einem Fernseher dieser Größenordnung kann sich ein Prime-Angebot besonders bemerkbar machen. Wer den TV ohnehin auf der Wunschliste hatte, sollte deshalb jetzt den aktuellen Deal-Preis prüfen.

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