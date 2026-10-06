Das sind die besten Ninja-Küchen-Deals bei Amazon

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Wer schon länger mit einem neuen Küchengerät von Ninja liebäugelt, sollte heute genauer hinsehen. Zum Amazon Prime Day sind gleich mehrere spannende Geräte der Marke Teil der Aktion – darunter die große Dual-Zone-Heißluftfritteuse, die Ninja SLUSHi XL und eine vielseitige Küchenmaschine. Von schnellen Feierabendgerichten bis zum selbst gemachten Slush ist damit einiges dabei.

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Wir zeigen Ihnen, welche Ninja-Deals sich heute besonders lohnen und welches Gerät zu Ihrer Küche passt.

Unser Highlight: Ninja Dual Zone mit zwei Schubladen

Eine Heißluftfritteuse gehört mittlerweile für viele fast zur Grundausstattung der Küche – und mit 9,5 Litern Fassungsvermögen bietet die Ninja Dual Zone besonders viel Platz. Das Entscheidende sind die zwei getrennten Schubladen: So können Sie beispielsweise Gemüse auf der einen und Kartoffeln oder Fleisch auf der anderen Seite gleichzeitig zubereiten.

Ninja Dual Zone Digital Air Fryer 9.5L 6-in-1 Stone/Gold © Ninja

Neben Heißluftfrittieren stehen Funktionen wie Max Crisp, Braten, Backen und Aufwärmen zur Verfügung. Praktisch für den Alltag: Die Körbe sind spülmaschinengeeignet. Gerade für Familien oder alle, die häufig mehrere Komponenten gleichzeitig zubereiten, ist das große Modell eines der interessantesten Ninja-Angebote des Prime Day.

Ninja SLUSHi XL: Slush-Eis einfach zu Hause machen

Ein Küchengerät, das vor allem Spaß macht: Mit der Ninja SLUSHi XL können Sie Slush, Frozen Drinks und weitere eisgekühlte Getränke zu Hause zubereiten.

Ninja SLUSHi XL Slush Ice Cream Maker SlushAssist 3.7L Mocha © Ninja

Die Maschine besitzt ein maximales Fassungsvermögen von 2.840 ml und eignet sich damit auch, wenn Sie mehrere Personen versorgen möchten. Ob alkoholfreier Frucht-Slush, Eiskaffee oder ein Frozen Cocktail für die nächste Party – hier können Sie kreativ werden.

Zugegeben: Eine SLUSHi ist kein Küchengerät, das jeder unbedingt braucht. Wenn sie allerdings schon länger auf Ihrer Wunschliste steht, ist der Prime Day genau der Zeitpunkt, an dem wir nach einem guten Angebot Ausschau halten würden.

Ninja PrecisionPro: Der praktische Küchenhelfer fürs Kochen und Backen

Weniger verspielt, dafür im Alltag umso vielseitiger ist der Ninja PrecisionPro Food Processor. Die Küchenmaschine besitzt ein Fassungsvermögen von 2,1 Litern und bietet vier voreingestellte Programme sowie manuelle Einstellungen.

Ninja PrecisionPro 2.1L Food Processor, Dishwasher Safe Parts © Ninja

Sie können damit unter anderem Gemüse schneiden sowie Pizza- und Brotteig vorbereiten. Gerade wenn Sie viel frisch kochen oder gerne backen, kann Ihnen eine Küchenmaschine einiges an Handarbeit abnehmen. Auch bei der Reinigung wurde mitgedacht: Die entsprechenden Teile können in die Spülmaschine.

Ninja CREAMi Scoop & Swirl: Eis wie aus der Eisdiele

Für Dessert-Fans wird es mit der Ninja CREAMi Scoop & Swirl interessant. Ganze 13 Funktionen stehen zur Verfügung. Damit lassen sich unter anderem Eiscreme, Softeis, Gelato, Sorbet und Milchshakes zubereiten.

Ninja CREAMi Scoop & Swirl Ice Cream Maker, 13 Functions, Platinum Silver © Ninja

Besonders schön ist die Mix-In-Funktion: So können Sie Ihre Kreationen mit unterschiedlichen Zutaten individuell verfeinern. Zwei Behälter sind ebenfalls dabei. Wer gerne neue Rezepte ausprobiert oder sein Eis am liebsten selbst zusammenstellt, bekommt hier ein Küchengerät mit echtem Spaßfaktor.

Welcher Ninja-Deal lohnt sich für Sie?

Wenn Sie ein Gerät suchen, das Sie möglichst häufig im Alltag einsetzen können, würden wir zuerst zur Ninja Dual Zone oder zum PrecisionPro Food Processor greifen. Beide können klassische Küchenarbeit deutlich komfortabler machen.

SLUSHi XL und CREAMi sind dagegen die spannenderen Kandidaten für alle, die zu Hause gerne besondere Drinks und Desserts ausprobieren. Und genau deshalb lohnt sich beim Prime Day ein Blick auf die gesamte Ninja-Auswahl: Statt irgendein reduziertes Gerät mitzunehmen, können Sie gezielt den Küchenhelfer wählen, den Sie anschließend auch wirklich benutzen.

Da die genannten Modelle aktuell als Prime-Angebote geführt werden, sollten Sie bei Interesse den heutigen Preis prüfen. Prime-Day-Angebote können sich kurzfristig ändern oder auslaufen.

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