Amazon Prime Day: Die besten Technik-Angebote!

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Der Amazon Prime Day ist die perfekte Gelegenheit, größere Technik-Anschaffungen endlich von der Wunschliste zu streichen. Dieses Mal sind gleich mehrere spannende Geräte von Samsung und Apple Teil der Prime-Angebote – vom leistungsstarken Premium-Smartphone über ein Tablet bis hin zu zwei Smartwatches. Wenn Sie ohnehin über ein Upgrade nachdenken, lohnt sich jetzt ein genauer Blick.

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Besonders interessant: Unter den Deals befindet sich mit dem Samsung Galaxy S26 Ultra auch ein echtes High-End-Modell, das in dieser Ausführung exklusiv bei Amazon angeboten wird.

Unser Highlight: Samsung Galaxy S26 Ultra im besonderen Prime-Angebot

Wer sich ein neues Premium-Smartphone gönnen möchte, dürfte beim Samsung Galaxy S26 Ultra genauer hinsehen. Das Modell kombiniert 12 GB RAM mit großzügigen 512 GB Speicher und einer 200-MP-Kamera. Dazu kommen Galaxy AI und ein Privacy Display.

Samsung Galaxy S26 Ultra AI Smartphone mit Galaxy AI © Samsung

Gerade die Kombination aus viel Speicher, leistungsstarker Kamera und den integrierten AI-Funktionen macht das Smartphone zu einem interessanten Allrounder für alle, die ihr Handy täglich intensiv nutzen – ob für Fotos und Videos, Arbeit oder Unterhaltung. Das schwarze Modell kommt ohne Vertrag und mit drei Jahren Herstellergarantie.

Prime-Day-Tipp: Ein Smartphone dieser Klasse ist eine größere Anschaffung. Wenn Sie ohnehin auf das Galaxy S26 Ultra wechseln wollten, ist ein besonderes Prime-Angebot deutlich spannender, als das Gerät irgendwann zum regulären Preis zu kaufen.

Samsung Galaxy Tab A11+: Viel Tablet für Alltag und Entertainment

Auch beim Tablet können Sie während der Prime-Aktion fündig werden. Das Samsung Galaxy Tab A11+ besitzt ein 11-Zoll-Display mit 90 Hz Bildwiederholrate, 128 GB Speicher und 6 GB RAM.

Samsung Galaxy Tab A11+ © Samsung

Für Serien und Filme sind die vier Dolby-Atmos-Lautsprecher interessant, während das größere Display auch beim Surfen, Lesen oder Arbeiten angenehm ist. Wer kein High-End-Tablet benötigt, sondern einen vielseitigen Begleiter für Sofa, Reise und Alltag sucht, bekommt hier ein interessantes Gesamtpaket.

Apple Watch SE 3: Der Einstieg in die Apple Watch wird günstiger

Sie besitzen ein iPhone und überlegen schon länger, sich eine Apple Watch zuzulegen? Dann ist die Apple Watch SE 3 eines der spannendsten Prime-Angebote.

Apple Watch SE 3 GPS 40 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Polarstern und Sportarmband in Polarstern (S/M) © Apple

Das 40-mm-Modell kommt mit Aluminiumgehäuse und Sportarmband in Polarstern. Neben Fitness- und Schlaftracking misst die Smartwatch die Herzfrequenz und bietet ein Always-On Display. Wasserschutz ist ebenfalls an Bord.

Gerade wenn Sie Ihre Bewegung, Trainingseinheiten und Ihren Schlaf besser im Blick behalten möchten, kann die Uhr ein praktischer Begleiter sein – ohne dass Sie direkt zu einem teureren Apple-Watch-Modell greifen müssen.

Samsung Galaxy Watch8: Smartwatch mit Galaxy AI

Auch Samsung-Fans bekommen beim Prime Day einen interessanten Wearable-Deal. Die Galaxy Watch8 mit 40-mm-Gehäuse kombiniert klassische Smartwatch-Funktionen mit Fitness- und Wellness-Features.

Samsung Galaxy Watch8 Smartwatch mit Galaxy AI © Samsung

Neben Fitness-Tracking stehen Schlaf- und Wellness-Coaching sowie Galaxy AI im Mittelpunkt. Das Modell kommt in Graphite mit Sport Band und eignet sich besonders gut für alle, die ihr Smartphone um einen täglichen Begleiter am Handgelenk ergänzen möchten.

Prime Day: Jetzt lohnt sich der Technik-Check

Smartphone, Tablet oder Smartwatch: Bei diesen Prime-Angeboten ist für unterschiedliche Budgets und Bedürfnisse etwas dabei. Unser persönliches Highlight bleibt das Samsung Galaxy S26 Ultra. Gerade bei einem hochpreisigen Smartphone kann eine Prime-Aktion den entscheidenden Unterschied machen.

Wer hingegen ein günstigeres Technik-Upgrade sucht, sollte das Galaxy Tab A11+ sowie die beiden Smartwatch-Angebote im Auge behalten. Prime-Angebote können sich allerdings schnell verändern – wenn Sie eines der Geräte ohnehin kaufen wollten, lohnt es sich deshalb, den aktuellen Preis direkt bei Amazon zu prüfen.

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