Die besten Kärcher-Deals zum Prime Day!

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Der Amazon Prime Day ist die perfekte Gelegenheit, um sich größere Haushalts- und Gartengeräte günstiger zu sichern. Und gerade jetzt im Herbst kann ein Hochdruckreiniger Gold wert sein: Terrasse säubern, Gartenmöbel reinigen, Wege vom Schmutz befreien oder das Auto noch einmal gründlich waschen, bevor die kalte Jahreszeit beginnt.

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Unter den aktuellen Prime Deals stechen gleich mehrere Kärcher-Modelle hervor. Vom kompakten Gerät für den schnellen Einsatz rund ums Haus bis zum leistungsstärkeren Modell für größere Flächen ist einiges dabei. Wir zeigen Ihnen drei Kärcher-Deals, die Sie sich heute genauer ansehen sollten.

Kärcher K 5 FJ: Viel Power für Terrasse, Einfahrt und Garten

Wer regelmäßig größere Flächen reinigen möchte, sollte sich den Kärcher K 5 FJ ansehen. Mit einem maximalen Druck von 145 Bar und einer Fördermenge von bis zu 500 Litern pro Stunde bringt er ordentlich Leistung mit. Die angegebene Flächenleistung liegt bei 40 Quadratmetern pro Stunde.

Kärcher K 5 FJ Pressure Washer Maximum Pressure 145 Bar Flow Rate 500 l/h © Kärcher

Zum Paket gehören unter anderem eine Hochdruckpistole, ein Dreckfräser, ein Vario Power Jet sowie eine Schaumdüse. Damit lässt sich der Reiniger flexibel einsetzen – vom hartnäckigen Schmutz auf Steinflächen bis zur gründlichen Reinigung rund ums Haus. Beim Prime Day wird das Modell aktuell als großer Prime Deal angeboten.

Kärcher K 3 FJ Home: Der praktische Allrounder für zu Hause

Sie benötigen nicht ganz so viel Leistung? Dann könnte der Kärcher K 3 FJ Home die interessantere Wahl sein. Das Modell arbeitet mit maximal 120 Bar und bringt direkt ein Home Kit sowie eine Schaumdüse mit.

Kärcher K 3 FJ Home Pressure Washer Maximum Pressure 120 Bar © Kärcher

Gerade für typische Arbeiten rund um Haus und Garten ist das praktisch: Terrasse, Gartenmöbel, Wege oder andere Außenflächen lassen sich damit unkompliziert angehen. Wer schon länger über einen Hochdruckreiniger nachdenkt und kein besonders großes Gerät benötigt, findet hier einen spannenden Prime-Day-Deal.

Kärcher K 5 Classic Car & Home: Unser Tipp für Auto und Zuhause

Besonders interessant ist auch der Kärcher K 5 Classic Car & Home. Er kombiniert bis zu 145 Bar Druck mit einer maximalen Fördermenge von 500 Litern pro Stunde und kommt direkt mit einem Car & Home Kit.

Kärcher K 5 Classic Car & Home Pressure Washer Max. 145 Bar © Kärcher

Damit richtet sich das Modell vor allem an alle, die möglichst viel mit einem Gerät erledigen möchten. Ob Auto, Terrasse oder Flächen rund ums Haus: Statt verschiedenes Zubehör einzeln zusammenzustellen, bekommen Sie hier bereits ein vielseitiges Paket. Gleichzeitig ist der K 5 Classic vergleichsweise kompakt konstruiert – praktisch, wenn der Hochdruckreiniger nach der Arbeit wieder in Garage oder Keller verschwinden soll.

Prime Day: Welcher Kärcher lohnt sich für Sie?

Für kleinere und regelmäßige Reinigungsarbeiten reicht der K 3 FJ Home in vielen Haushalten bereits vollkommen aus. Haben Sie dagegen größere Außenflächen oder möchten Sie hartnäckigeren Schmutz beseitigen, sind die beiden K-5-Modelle mit bis zu 145 Bar die spannendere Wahl. Der K 5 Classic Car & Home punktet zusätzlich mit seinem Zubehörpaket für Auto und Zuhause.

Gerade wenn ein Hochdruckreiniger ohnehin auf Ihrer Wunschliste steht, lohnt sich deshalb heute ein Blick auf die Kärcher-Angebote beim Amazon Prime Day. Wie immer gilt: Prime-Angebote, Preise und Verfügbarkeit können sich kurzfristig ändern.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.