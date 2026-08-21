Noch einmal Sommer: Diese Slush-Maschine sorgt für eiskalte Drinks

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Der Sommer ist noch nicht vorbei. Und wenn die letzten richtig warmen Nachmittage kommen, darf es bei uns noch einmal eiskalt werden. Die INITIO Slush-Maschine verwandelt Getränke ohne zusätzliches Eis in Slushies, Eiskaffee, Milchshakes und weitere Frozen Drinks. Wir haben uns das Sommer-Gadget in der Redaktion genauer angesehen und ausprobiert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es gibt Küchengeräte, die braucht man nicht unbedingt. Und dann gibt es Küchengeräte, bei denen man nach dem ersten Benutzen plötzlich sehr viele Gründe findet, warum man sie doch gerne hätte. Eine Slush-Maschine gehört für uns ziemlich eindeutig zur zweiten Kategorie.

Denn gerade im Spätsommer kennen wir diese Tage: Morgens braucht man schon eine leichte Jacke, mittags sind es plötzlich wieder 28 Grad und am Nachmittag möchte man eigentlich nur noch etwas Kaltes trinken. Statt dafür zum nächsten Eissalon zu laufen, können Sie sich mit der INITIO Slush-Maschine Frozen Drinks direkt zu Hause zubereiten.

INITIO Slush Maschine mit 6 Modi, 2,6L Slush Eismaschine © INITIO

Unser Redaktions-Check: Macht eine Slush-Maschine wirklich Spaß?

Wir wollten vor allem wissen, ob so ein Gerät nach zwei Tagen als nette Spielerei im Küchenschrank verschwindet oder ob man tatsächlich häufiger damit experimentiert.

Und genau das Experimentieren macht für uns den Reiz aus. Denn Sie sind nicht auf den klassischen knallbunten Slush beschränkt.

Eiskaffee am Nachmittag, ein fruchtiger Slush auf dem Balkon oder ein Milchshake zum Filmabend: Sobald man anfängt, über verschiedene Getränke nachzudenken, fallen einem erstaunlich viele Einsatzmöglichkeiten ein.

Besonders schön finden wir das Gerät für Abende mit Freunden. Statt einfach eine Flasche Limonade auf den Tisch zu stellen, können Sie verschiedene Frozen Drinks vorbereiten. Das fühlt sich sofort ein bisschen mehr nach Urlaub an.

INITIO Slush Maschine mit 6 Modi, 2,6L Slush Eismaschine © INITIO

Kein zusätzliches Eis nötig

Ein interessanter Punkt der INITIO ist, dass Sie kein zusätzliches Eis hinzufügen müssen. Das Getränk wird direkt in der Maschine heruntergekühlt und bekommt dort seine typische gefrorene Konsistenz. Das ist im Alltag angenehmer, als erst mehrere Eiswürfelformen leeren oder einen Standmixer mit Eiswürfeln kämpfen lassen zu müssen.

Über die Touch-Steuerung stehen sechs Modi zur Verfügung. Zusätzlich lässt sich die Konsistenz über acht Stufen anpassen. Das gefällt uns besonders, denn beim perfekten Slush gehen die Meinungen auseinander. Die einen möchten ihn fast trinken können, die anderen wollen ihn so dick, dass der Strohhalm beinahe darin stehen bleibt.

Nicht nur für klassische Slushies

Genau hier wird das Gerät für uns interessanter. Wenn Sie knapp 200 Euro für eine Maschine ausgeben, sollte sie schließlich mehr können als einmal im Jahr einen Wassermelonen-Slush herzustellen. Die INITIO ist unter anderem für Slushies, Eiscreme, Frozen Cocktails, Eiskaffee und Milchshakes gedacht.

Wir würden im Spätsommer vor allem mit Kaffee experimentieren. Ein kalter, cremiger Frozen Coffee am Nachmittag fühlt sich deutlich besonderer an als der übliche Kaffee mit drei Eiswürfeln.

Für einen alkoholfreien Sundowner können Sie wiederum Fruchtsäfte, Limonaden oder passende Mocktail-Mischungen ausprobieren. Und wenn Freunde vorbeikommen, wird aus der Maschine ziemlich schnell der Mittelpunkt der Küche.

INITIO Slush Maschine mit 6 Modi, 2,6L Slush Eismaschine © INITIO

Unser Tipp: Machen Sie einen Spätsommer-Abend daraus

Wenn Sie sich so ein Gerät holen, würden wir es nicht irgendwo hinten zwischen Waffeleisen und Raclette verschwinden lassen. Stellen Sie es an einem warmen Wochenende auf die Küchenzeile, laden Sie ein paar Freunde ein und machen Sie daraus einen kleinen Spätsommer-Abend. Dazu ein paar Snacks, Musik, Balkon oder Terrasse und zwei oder drei unterschiedliche Frozen Drinks. Das klingt vielleicht ein bisschen nach Urlaub zu Hause, aber genau darum geht es. Der September kommt früh genug.

2,6 Liter sind auch für mehrere Personen interessant

Mit einem Fassungsvermögen von 2,6 Litern ist die Maschine nicht nur für einen einzelnen Drink gedacht. Das macht sie gerade für Familien, Gartenpartys oder Abende mit Freunden interessant. Statt jeden Frozen Drink einzeln im Mixer zuzubereiten, können Sie eine größere Menge ansetzen.

Natürlich braucht eine solche Maschine entsprechend Platz. Wenn Ihre Küchenarbeitsfläche ohnehin schon mit Kaffeemaschine, Airfryer und Toaster vollgestellt ist, würden wir vorher überlegen, wo sie stehen soll.

Das ist für uns auch der größte Punkt, den man vor dem Kauf bedenken sollte: Eine Slush-Maschine ist ein Luxus-Gadget und kein Küchen-Basic. Wer Frozen Drinks nur zweimal im Jahr trinkt, braucht sie wahrscheinlich nicht. Wer im Sommer allerdings ständig Eiskaffee macht, gerne Gäste einlädt oder Spaß an solchen Küchengeräten hat, dürfte wesentlich mehr damit anfangen können.

INITIO Slush Maschine mit 6 Modi, 2,6L Slush Eismaschine © INITIO

Und was ist mit der Reinigung?

Das ist bei klebrigen Getränken eine ziemlich wichtige Frage. Sirup, Milchshakes oder süßer Eiskaffee sind schließlich genau die Dinge, die man nicht stundenlang aus irgendwelchen schwer erreichbaren Ecken schrubben möchte.

Praktisch ist deshalb die vorhandene Selbstreinigungsfunktion. Komplett um die normale Pflege des Geräts kommen Sie natürlich trotzdem nicht herum, sie kann die Reinigung nach der Benutzung aber angenehmer machen.

Unser Tipp: Lassen Sie Reste gar nicht erst lange eintrocknen. Gerade bei Milch- oder sehr zuckerhaltigen Getränken würden wir die Maschine möglichst direkt nach der Nutzung reinigen.

Für wen lohnt sich die INITIO Slush-Maschine?

Wir sehen sie vor allem bei Menschen, die Sommerabende zu Hause lieben und gerne neue Getränke ausprobieren.

Wenn bei Ihnen Freunde regelmäßig spontan auf dem Balkon sitzen, Sie Eiskaffee ohnehin täglich trinken oder Ihre Kinder Slushies lieben, wird das Gerät vermutlich häufiger laufen. Auch für Geburtstage, Grillabende und Gartenpartys kann es ein kleines Highlight sein.

Wenn Sie dagegen minimalistisch eingerichtet sind und jedes zusätzliche Küchengerät kritisch betrachten, würden wir überlegen, ob ein guter Mixer nicht ausreicht.

Fazit: Wir verlängern den Sommer einfach noch ein bisschen

Der Kalender kann langsam Richtung Herbst zeigen. Solange draußen noch einmal die Sonne herauskommt, sind wir aber noch nicht bereit für Tee und Kürbissuppe.

Die INITIO Slush-Maschine ist genau die Art von Küchengadget, die man nicht zwingend benötigt, die den Spätsommer aber ziemlich unterhaltsam machen kann. Sechs Modi, acht Konsistenzstufen, 2,6 Liter Fassungsvermögen und die Möglichkeit, verschiedene Frozen Drinks ohne zusätzliches Eis zuzubereiten, machen sie vielseitiger als eine reine Slush-Maschine.

Bei Amazon wird sie aktuell für 201,67 Euro statt 239,99 Euro UVP angeboten.

Und unser persönlicher Spätsommer-Favorit? Frozen Coffee am Nachmittag und ein fruchtiger Slush zum Sonnenuntergang. Wenn der Herbst schon vor der Tür steht, darf der Sommer wenigstens im Glas noch ein bisschen bleiben.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.